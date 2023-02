Le novità da vedere in streaming a San Valentino

Non c’è occasione migliore di San Valentino per guardare un bel film d’amore. Non importa se si è da soli o in compagnia, single o sposati: ce ne sono davvero per tutti i gusti, dalle commedie romantiche alle tragedie sentimentali strappalacrime. E non parliamo solo dei grandi classici, di quei film che pur usciti da anni o decenni non passano mai di moda. Tutt’altro: sulle principali piattaforme di streaming ci sono molte novità delle ultime settimane, arrivate giusto in tempo per il 14 febbraio 2023. Ecco qualche titolo tra cui scegliere.

Un matrimonio esplosivo

È una novità del 2023: si tratta del nuovo film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel nei panni di due sposini che hanno riunito le famiglie per il loro matrimonio, nonostante vaghi ripensamenti e diffidenze reciproche. Quando gli invitati vengono presi in ostaggio, però, il matrimonio prende una piega decisamente diversa dal previsto… ed è a questo punto che inizia l’avventura! Si trova su Prime Video.

Dalla paura all’amore

Uscito nel 2022 ma disponibile su Netflix da pochi giorni, questo film drammatico ed emozionante è tratto dal libro di Saskia Noort e dura un’ora e mezza. La protagonista è una donna tormentata dai ricordi della sua crisi matrimoniale: dopo un litigio con la figlia e una vacanza andata a rotoli, la protagonista decide di unirsi a un intenso ritiro di auto aiuto. Nel cast ci sono Elise Schaap, Tim McInnerny e Christian Hillborg.

Una gran voglia di vivere

Uscito a febbraio su Prime Video, questo film con Fabio Volo (e tratto dal suo libro omonimo) è il racconto di un matrimonio perfetto che è entrato in crisi. Potrà un viaggio nella terra dei vichinghi salvare la situazione? Apparentemente sì, se non fosse per gli inaspettati segreti che vengono a galla… Nel cast c’è anche Vittoria Puccini.

Da me o da te

Voglia di leggerezza? Ecco il film giusto: è appena uscito su Netflix. La storia ha per protagonisti Debbie (interpretata da Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher), due migliori amici totalmente diversi tra loro, che conducono vite in due città differenti. Quando si scambiano casa per una settimana, però, Debbie e Peter scoprono che ciò che desiderano potrebbe non essere ciò di cui hanno davvero bisogno.

Licorice Pizza

Candidato agli Oscar e ai Golden Globe, questo film è arrivato nei cinema italiani lo scorso anno ma è disponibile in streaming su Prime Video solo da poche settimane. Diretto da Paul Thomas Anderson, è ambientato nella San Fernando Valley degli anni ’70 e racconta il primo amore tra i giovanissimi Alana Kane e Gary Valentine.