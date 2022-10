Le novità di novembre 2022 su Prime Video

Novembre su Prime Video si preannuncia un mese interessante per gli amanti del cinema. Sulla piattaforma di streaming arriva infatti Autumn Beat, racconto di formazione che segue la storia di Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano con il sogno comune di sfondare nel mondo del rap. C’è molta attesa anche per My Policeman, storia di un amore proibito con protagonisti Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson. Oltre a questi titoli, ecco tutte le altre novità in arrivo in streaming nelle prossime settimane.

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità

Le serie di novembre 2022 su Prime Video

Sul fronte delle serie tv, alcune delle uscite più attese sono sicuramente Mammals, serie comedy britannica con James Corden, e la nuova edizione (la terza!) del celebre show Celebrity Hunted. Ecco gli altri titoli di novembre 2022.

1° novembre : Camera Cafè 6, Young Justice 1, Milano/Roma 1, Batman: The Brave and The Bold 1, Freakazoid! 1

: Camera Cafè 6, Young Justice 1, Milano/Roma 1, Batman: The Brave and The Bold 1, Freakazoid! 1 2 novembre : Prova Prova Sa Sa

: Prova Prova Sa Sa 3 novembre : I Cesaroni 1-6

: I Cesaroni 1-6 9 novembre : Savage X Fenty Show

: Savage X Fenty Show 11 novembre : Mammals, Cic to Cic

: Mammals, Cic to Cic 17 novembre: Celebrity Hunted

I film di novembre 2022 su Prime Video

Tra i film in arrivo nelle prossime settimane c’è Good Night Oppy, l’emozionante storia vera di Opportunity, un rover che è stato inviato su Marte per una missione di 90 giorni ma è sopravvissuto per 15 anni. Gli appassionati di storie comedy e leggere, invece, non possono perdersi Meet Cute (commedia romantica con Kaley Cuoco) e Falla girare, con Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Michele Placido e Jun Ichikawa.

1° novembre : Bomb Squad, I Met a Girl – La Ragazza Dei Tuoi Sogni, Apocalypse Now, I segreti di Osage County, Bandits, Basic Instinct, Billy Eliot, Brave Ragazze, Assassinio sul Nilo, Elephant Man, Julia, Love Actually – L’amore davvero, Mulholland Drive, Assassinio sull’Orient Express, L’ora legale, Orgoglio e pregiudizio, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, Il giardino delle vergini suicide

: Bomb Squad, I Met a Girl – La Ragazza Dei Tuoi Sogni, Apocalypse Now, I segreti di Osage County, Bandits, Basic Instinct, Billy Eliot, Brave Ragazze, Assassinio sul Nilo, Elephant Man, Julia, Love Actually – L’amore davvero, Mulholland Drive, Assassinio sull’Orient Express, L’ora legale, Orgoglio e pregiudizio, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, Il giardino delle vergini suicide 2 novembre : Come un padre, Impiegato del mese

: Come un padre, Impiegato del mese 3 novembre : Creed – Nato per combattere, Creed II, Rocky |, II, III, IV, V e Rocky Balboa

: Creed – Nato per combattere, Creed II, Rocky |, II, III, IV, V e Rocky Balboa 4 novembre : My Policeman, Italiano Medio

: My Policeman, Italiano Medio 7 novembre : Licorice Pizza

: Licorice Pizza 10 novembre : Autumn Beat

: Autumn Beat 15 novembre : Habit, Innamorarsi a Natale, Vacanze Di Natale 95, Natale in India, Natale a Miami, Natale in crociera, Natale a Rio, Natale in Sudafrica, Passione Sinistra, Suicide Squad, L’evocazione – The Conjuring, The Conjuring – Il caso Enfield

: Habit, Innamorarsi a Natale, Vacanze Di Natale 95, Natale in India, Natale a Miami, Natale in crociera, Natale a Rio, Natale in Sudafrica, Passione Sinistra, Suicide Squad, L’evocazione – The Conjuring, The Conjuring – Il caso Enfield 18 novembre : The People We Hate at Wedding, Il peggior Natale della mia vita

: The People We Hate at Wedding, Il peggior Natale della mia vita 20 novembre : Un’estate ai Caraibi, My Name is Tanino, Un Natale al Sud, Tutta la vita davanti

: Un’estate ai Caraibi, My Name is Tanino, Un Natale al Sud, Tutta la vita davanti 21 novembre : The North Sea

: The North Sea 23 novembre : Good Night Oppy

: Good Night Oppy 25 novembre : Meet Cute, Falla girare

: Meet Cute, Falla girare 28 novembre : Nostalgia

: Nostalgia 29 novembre: Sbagliata Ascendente Leone

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità