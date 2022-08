Le novità di Prime Video ad agosto 2022

Il mese di luglio su Prime Video è stato decisamente interessante: tra i titoli che probabilmente ricorderemo ci sono The Terminal List con Chris Pratt e Paper Girls, serie tratta dai fumetti di Brian K. Vaughan. Anche il mese che sta per iniziare, però, si preannuncia ricco di film e serie tv appassionanti.

Tra le novità in arrivo ad agosto su Prime Video c’è ad esempio All or Nothing: Arsenal, disponibile da giovedì 4 e tutto dedicato alla storia dei giocatori dell’Arsenal. Anche A League Of Their Own (esce il 12) parla di sport, e nello specifico di baseball femminile, in un’epoca in cui le sportive professioniste erano una rarità vista di cattivo occhio. Tra i film, è molto atteso l’arrivo di Tredici Vite (in uscita il 5), con Viggo Mortensen e Colin Farrell, e Samaritan (disponibile dal 26), un action thriller con Sylvester Stallone nei panni del protagonista. Ecco gli altri titoli in arrivo.

I film di agosto 2022 su Prime Video

Tra i nuovi film in arrivo su Prime Video ad agosto, ce n’è uno che sarà probabilmente molto apprezzato dagli appassionati di musica rap: si tratta di Untrapped: The Story of Lil Baby, ovvero un documentario interamente dedicato al rapper, cantante e compositore statunitense. Sarà disponibile in streaming dal 26 agosto. Questi invece sono gli altri titoli che andranno ad arricchire il catalogo della piattaforma di streaming nelle prossime settimane.

1 agosto : House foto Gucci, Queen Bees, The Circle, Sing

: House foto Gucci, Queen Bees, The Circle, Sing 4 agosto : La banda di Chicago

: La banda di Chicago 5 agosto : Tredici vite, The Endless

: Tredici vite, The Endless 7 agosto : Non c’è più religione

: Non c’è più religione 8 agosto : Censor

: Censor 15 agosto : La stagione dell’amore, Amore a Harmony Ranch, Il frutto dell’amore, Autumn Dreams, Bacio d’ottobre, The perfect bride, La luna di settembre, L’autunno dei ricordi, Anime gemelle, Consegna d’amore, Il concerto

: La stagione dell’amore, Amore a Harmony Ranch, Il frutto dell’amore, Autumn Dreams, Bacio d’ottobre, The perfect bride, La luna di settembre, L’autunno dei ricordi, Anime gemelle, Consegna d’amore, Il concerto 17 agosto : Una femmina, Kung Fu Panda 3

: Una femmina, Kung Fu Panda 3 18 agosto : Ma cosa ci dice il cervello

: Ma cosa ci dice il cervello 19 agosto : Il tuttofare

: Il tuttofare 20 agosto : 7 ore per farti innamorare

: 7 ore per farti innamorare 22 agosto : Gli idoli delle donne

: Gli idoli delle donne 19 agosto : First love

: First love 26 agosto : Samaritan, Untrapped: The Story foto Lil Baby

: Samaritan, Untrapped: The Story foto Lil Baby 27 agosto : Fai bei sogni

: Fai bei sogni 29 agosto : Secret Team 355

: Secret Team 355 30 agosto: Sono tornato, Sconnessi

Le serie tv di agosto 2022 su Prime Video

Oltre alle canoniche serie tv, il catalogo di Prime Video da sempre ospita anche svariati reality show. A tal proposito, il 19 agosto arriva la terza stagione di Making the Cut con i presentatori ed executive producer Heidi Klum e Tim Gunn. L’attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960 Nicole Richie e l’icona fashion e direttore creativo di Moschino Jeremy Scott saranno parte della giuria. Ecco quali sono gli altri titoli di serie tv, reality e docu-serie in arrivo.

1 agosto : A.P. Bio 1-2, New Amsterdam 2

: A.P. Bio 1-2, New Amsterdam 2 4 agosto : All or Nothing: Arsenal

: All or Nothing: Arsenal 8 agosto : Comedy Special: Maurizio Lastrico

: Comedy Special: Maurizio Lastrico 12 agosto : A League of Their Own, Cosmic Love

: A League of Their Own, Cosmic Love 19 agosto : Making the Cut 3

: Making the Cut 3 25 agosto: Getter Robo Ark

Getter Robo Ark 31 agosto: Haikuu!! 4

