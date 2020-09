Nuovo Apple Watch Serie 6 e Apple Watch SE: prezzi e caratteristiche

Come ampiamente previsto, oltre ai nuovi iPad 2020 durante l’evento in streaming del 15 settembre la società di Cupertino ha presentato il nuovo Apple Watch Serie 6 e l’inedito Apple Watch SE economico. I due dispositivi vanno a rinnovare e completare la gamma di smartwatch Apple che comprente anche l’Apple Watch Serie 3. Adesso, spiega Apple, c’è un Apple Watch per tutti.

Mentre il modello top di gamma è destinato a chi cerca uno smartwatch dotato di tutte le più moderne funzionalità, l’Apple Watch SE è il modello per chi vuole semplicemente indossare un Apple Watch, ma non è disposto a spendere troppo. I due estremi della gamma condividono però il design molto ricercato e l’elevata qualità costruttiva, tipica dei prodotti Apple. La casa di Cupertino ha anche presentato il nuovo servizio Fitness+, dedicato proprio a chi vuole restare in forma con lo smartwatch, e Apple One, una sorta di bundle che include tutti i servizi Apple in un solo abbonamento mensile.

Apple Watch Serie 6: caratteristiche e prezzo

Il cuore del nuovo Apple Watch Serie 6 è il chip S6, che secondo Apple offre prestazioni superiori del 20% rispetto al precedente S5. La novità più evidente nell’uso quotidiano di questo orologio smart, invece, è il sensore a infrarossi che rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue in 15 secondi.

Una novità che Apple ha introdotto non solo per migliorare le prestazioni degli sportivi, ma anche per aiutare le persone comuni a intercettare prima possibile uno dei sintomi del Covid-19: il calo dell’ossigeno nel sangue, dovuto alle difficoltà respiratorie causate dal virus.

L’Apple Watch 6 ha un display più luminoso e leggibile ed è disponibile con tre cinturini diversi: il “Solo Loop“, in sette colori, studiato per non dare fastidio mentre si dorme in modo da poter indossare l’orologio anche di notte (per misurare la qualità del sonno); il “Braided Solo Loop“, che è simile ma ha un motivo intrecciato e solo 5 colori disponibili; il “Leather Link” che è invece un cinturino in pelle riciclata più classico ed elegante.

Con l’Apple Watch Serie 6 arrivano anche nuovi design per il quadrante (le cosiddette “Watch Faces“) e nuovi strumenti destinati agli sviluppatori per creare quadranti innovativi.

Con il “Family Setup” sarà possibile fare usare l’orologio anche ai bambini, ne potremo seguire gli spostamenti e potremo impostare lo “School Time“, grazie al quale verranno bloccate tutte le app che possono distrarre i ragazzi mentre studiano.

Il prezzo di questo dispositivo è stato fissato a 399 dollari. Nella confezione non sarà incluso il caricabatterie (Apple dice per rispetto dell’ambiente). Questo smartwatch sarà in vendita a partire da venerdì, ma in Italia non arriverà subito.

Apple Watch SE: caratteristiche e prezzo

L’Apple Watch SE è lo smartwatch economico di Apple. E’ basato su chip S5 ed è disponibile anche in versione con connessione cellulare.

Ha un ampio display, gli stessi cinturini dell’Apple Watch Serie 6 ed è dotato di sensore per rilevare le cadute, bussola, altimetro con rilevazione continua.

Anche l’Apple Watch SE sarà venduto senza il caricatore, a partire da venerdì ma arriverà in Italia in un secondo momento, al prezzo di 279 dollari.