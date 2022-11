Le scene più divertenti con Chandler in Friends

Ironico, pungente, esilarante. Chandler Bing è stato uno dei personaggi più amati di Friends (su Netflix). Anche per questo fa effetto scoprire, come racconta nel suo memoir – pubblicato in Italia da La Nave di Teseo con il titolo Friends, amanti e la Cosa Terribile – che negli anni Matthew Perry ha in realtà fatto i conti con alcolismo, dipendenze e ricoveri. Gli spettatori potevano intuire la verità osservando sullo schermo i mutamenti dell’attore, che però non ha mai perso il piglio comico.

Ecco alcune delle scene memorabili di cui è stato protagonista.

Il giorno dopo

La famigerata puntata 16 della terza stagione è quella in cui Rachel scopre che Ross l’ha tradita. I due discutono a lungo, mentre gli amici sono rimasti chiusi in una stanza e aspettando il momento giusto per uscire… Proprio quando Chandler sta per aprire la porta, stufo di aspettare e di origliare il litigio, però, Ross dice a Rachel che avrebbe voluto dirle subito quello che era successo, «ma poi Chandler e Joey mi hanno convinto del contrario».

A quel punto Chandler fa un salto all’indietro: «Sigilla la porta con la cera… non usciremo mai da qui, mai». Un perfetto esempio del tempismo comico di questo personaggio, usato di frequente per smorzare la tensione di molte scene.

La cheesecake

Nell’undicesimo episodio della settimana stagione Chandler trova una gustosissima cheesecake davanti alla porta di casa e, fingendo di non accorgersi di non essere il destinatario, la mangia. Rachel lo vede e, dopo averlo rimproverato, assaggia la torta e cede a sua volta…

Il dolce è così buono che i due finiscono per litigarselo. E quando l’ultima, preziosissima fetta cade per terra, non esitano a mangiarla direttamente dalla moquette.

La scena con Julia Roberts

Nella puntata 13 della seconda stagione Chandler incontra una ex compagna di classe delle elementari, interpretata da Julia Roberts. All’epoca Chandler le aveva fatto uno scherzo alzandole la gonna davanti a tutti, ma ora quei tempi sembrano lontani: i due flirtano ed escono a cena.

Fingendo di volerlo sedurre, Julia Roberts convince Chandler a indossare le sue mutandine, lo fa spogliare nel bagno del ristorante e poi… lo lascia lì: era tutta una messinscena per vendicarsi dello scherzo mai dimenticato.

Lo scambio di appartamenti

L’appartamento di Joey e Chandler è più piccolo di quello di Monica e Rachel, così decidono di provare a vincerlo con un quiz: chi risponde giusto, prende la casa più grande. I ragazzi trionfano, alla fine, ma una delle scene più divertenti è quella in cui né Monica né Rachel, nonostante gli anni di amicizia, sanno rispondere alla domanda della sfida che chiede di spiegare quale lavoro faccia Chandler. Apparentemente nessuno sa mai dirlo con esattezza!

I baci alle ragazze

Nella puntata 2 della quinta stagione Chandler e Monica stanno insieme, ma nessuno ancora lo sa. Una mattina però Chandler bacia distrattamente la fidanzata segreta sulla bocca davanti a tutti gli altri amici, che restano ovviamente basiti. Per evitare di farsi scoprire, Chandler bacia sulla bocca anche Monica e Rachel, fingendo che si tratti di una nuova abitudine. «È stato un piacere!», esclama uscendo.