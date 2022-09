Tutte le serie tv e i film sulla regina Elisabetta oltre The Crown

È la fine di un’era: giovedì 8 settembre è morta a 96 anni Elisabetta II. Quello della regina, che aveva da poco festeggiato i 70 anni sul trono durante il Giubileo di Platino, è stato il regno più longevo della monarchia britannica. Il cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà non ha colpito solo i membri della famiglia reale, ma tutti i cittadini del Regno Unito e il mondo intero.

Nel corso del suo regno, la regina Elisabetta è stata spesso ritratta in film, documentari e serie tv: ecco quali vedere in streaming.

The Queen – La Regina

Il film The Queen – La Regina, del 2006, è diretto da Stephen Frears e ha per protagonista Helen Mirren (che per questa interpretazione ha vinto un Oscar, un Golden Globe e la Coppa Volpi) nei panni di Elisabetta II. La storia è ambientata subito dopo la morte di Lady Diana, quando la regina cerca di proteggere la privacy della famiglia reale e della corte dall’invasione dei media. Il film va in onda su Sky Cinema Due venerdì 9 settembre alle 23. Visibile anche in streaming su NOW, sarà poi disponibile on demand.

Una notte con la regina

Questo film del 2016, disponibile su Chili, è ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Mentre i cittadini del Regno Unito scendono in strada, le sorelle Elizabeth e Margareth vorrebbero unirsi ai festeggiamenti. Il padre, re Giorgio VI, concede loro il permesso. Ma alla festa, la ribelle Margareth riesce a seminare le guardie incaricate di accompagnarle.

The Crown

Celebre serie tv Netflix, va in onda dal 2016 (e non è ancora finita) ed è sicuramente la più ampia narrazione televisiva della vita della regina e degli altri membri della Corona inglese. All’inizio della serie Elisabetta è solo una giovane ragazza, nel Dopoguerra, ma gli spettatori la seguono nel corso degli anni osservandola mentre prende sempre più confidenza con il ruolo istituzionale a cui è destinata.

Spencer

Uscito nel 2021 e diretto da Pablo Larraín, questo film (disponibile su Prime Video) è in realtà dedicato a Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart. Naturalmente, però, non manca la presenza ingombrante e determinante della regina Elisabetta, che in questa pellicola appare assolutamente fredda e altera.

Elizabeth – A Portrait In Parts

Parte del catalogo Hulu, questo film del regista premio Oscar Roger Michell è realizzato con immagini di repertorio e filmati di archivio che ricostruiscono la vita della sovrana dagli anni ’30 al 2020. Nella pellicola vengono mostrati, tra le altre cose, gli incontri con Nixon per il tè con e il momento successivo all’Incoronazione in cui, complice la grande euforia, Elisabetta II fa quasi cadere la corona mentre scende dalla carrozza.

Ancora, un’altra scena la mostra adolescente mentre balla con spensieratezza. Il documentario sarà trasmesso anche su Sky Documentaries, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW venerdì 9 settembre alle 21.15.