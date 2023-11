Fonte foto: LG

LG arricchisce la sua offerta di Smart TV OLED con il lancio in Italia della nuova serie M3, presentata quasi un anno fa in occasione del CES 2023. Si tratta di una famiglia di TV OLED di fascia alta, disponibile in tre diversi formati, che punta a offrire un’esperienza di visione al top del mercato. I nuovi modelli di LG saranno acquistabili a breve in Italia con un prezzo di partenza di 6.999 euro.

Smart TV LG OLED M3: caratteristiche tecniche

La nuova gamma M3 si articolerà in tre diversi tagli, garantendo agli utenti la possibilità di individuare la versione più adatta alle proprie necessità oltre che al budget disponibile per l’acquisto. Per gli utenti interessati a uno dei nuovi TV OLED di LG sarà possibile scegliere tra le versioni da 77 pollici (OLED77M39LA), 83 pollici (OLED83M39LA) e 98 pollici (OLED97M39LA).

Tutti e tre i modelli sono dotati della tecnologia OLED WRGB e di pannelli Ultra HD con frequenza di aggiornamento a 100/120 Hz. Il modello da 77 pollici è dotato di tecnologia MLA (Micro Lens Array) che consente di sfruttare il Brightness Booster Max e, quindi, di incrementare la luminanza del pannello del 70% rispetto a un OLED convenzionale (il riferimento sono i pannelli OLED della serie B3 di LG).

Per le versioni da 82 e 97 pollici, invece, c’è la funzione Brightness Booster con un incremento del 30% rispetto a un OLED convenzionale. Tutte le varianti della serie M3 sono dotate del box Zero Connect. Si tratta di un set-top box esterno collegato in modalità wireless al TV e a cui tutte le periferiche esterne. Il box ha tre ingressi HDMI 2.1.

La trasmissione audio/video in modalità wireless tra il box e il TV avviene ad alta velocità (fino a 3 volte più veloce rispetto al Wi-Fi 6E) con possibilità di trasmettere contenuti fino alla risoluzione Ultra HD a 120 Hz. C’è, quindi, la possibilità di gestire flussi video con Auto Low Latency Mode, eARC e Variabile Refresh Rate (con FreeSync di AMD e G-Sync di NVIDIA).

C’è anche il sistema Quick Media Switching per adattare la frequenza di aggiornamento in tempo reale e senza interruzioni video. A gestire i nuovi TV OLED c’è il processore Alpha 9 AI Gen 6. Il comparto audio include un sistema audio a 4.2 canali con potenza di 60 W. La piattaforma software è, naturalmente, webOS 23.

Smart TV LG OLED M3: prezzi

La nuova serie M3 della gamma di Smart TV OLED di LG sarà disponibile in Italia nel corso del prossimo mese di dicembre. Il modello “base” da 77 pollici arriverà sul mercato con un prezzo di 6.999 euro mentre la versione intermedia da 83 pollici costerà 9.999 euro. Per il modello top di gamma, con diagonale da 97 pollici, è previsto, invece, un prezzo di vendita di 29.999 euro.