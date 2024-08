Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Anche se la risposta può variare nel tempo, al momento ci sono cinque zone del mondo che si distinguono per la loro ricchezza in termini di oro: ecco quali sono

Fonte foto: 123rf

Sinonimo di ricchezza, in grado di esercitare fascino ed essere indice di potere e regalità: l’oro è un metallo che non ha mai perso il suo valore, anzi, nel corso dei secoli ne ha persino guadagnato ancora. Negli ultimi mesi è stato considerato (sempre di più) un investimento privo di rischi, superando il suo stesso record di valore e attirando ancor più l’attenzione. La domanda che sorge spontanea dunque, è: quali sono le terre più ricche di oro?

Quali sono i Paesi e le aree che si sono distinti e si distinguono ancora per le loro riserve? Prima di scendere nel dettaglio va specificato che, in realtà, la risposta non rimane uguale nel tempo: ci sono state zone del mondo che hanno avuto dei momenti di gloria, mentre ce ne sono altre che si sono affermate in tempi più recenti, dunque ciò che riporteremo può cambiare, anche nel corso di pochi anni.

Quali sono le aree del mondo con più riserve d’oro?

Stati Uniti, Cina, Australia, Sudafrica e Russia: almeno per il momento sono queste le zone che possono contare su un vero tesoro aureo, con riserve talmente cospicue da contribuire in modo significativo alla produzione globale. Chiaramente, la presenza di grandi quantità d’oro fa sì che questi Paesi siano anche in grado di influenzare in modo determinante gli equilibri di potere e di mercato a livello internazionale, ma è fondamentale sottolineare che negli ultimi tempi ad avere sempre maggiore importanza sono anche le materie prime critiche, fra le quali l’oro non rientra.

Tornando al metallo giallo, negli ultimi duecento anni Stati Uniti e Australia sono state zone interessate dalla corsa all’oro, che ha attirato migliaia di cercatori da ogni parte del mondo, mentre l’Africa, con il Sudafrica in testa, ha a lungo detenuto il record di continente con le maggiori riserve di oro. Cina e Russia si sono affermate negli ultimi decenni: la Cina ha superato il Sudafrica diventando il maggior produttore di oro al mondo, mentre la Russia ha puntato tutto sulle risorse naturali siberiane consolidando la sua posizione nella produzione d’oro.

Qual è lo Stato più ricco d’oro al mondo?

Dopo un testa a testa con la Cina, che nel 2021 aveva raggiunto un record d’estrazione di 370 tonnellate di oro, a riconquistare il primato sono stati gli Stati Uniti. L’attuale riserva aurea degli USA ammonta a 8133,46 tonnellate d’oro e, sempre per il momento, il Paese detiene circa il 75% delle riserve auree del mondo intero.

Lo stato del Nevada, da solo, rappresenta il 72% della produzione statunitense. Non a caso ospita il più grande complesso minerario dell’oro del mondo, che comprende sei miniere, di proprietà di Nevada Gold Mines. La fortuna di questo complesso minerario è da attribuirsi al Carlin Trend (o discontinuità di Carlin) formazione geologica venutasi a creare a causa di un fenomeno di erosione associato a una collisione occorsa tra un terrane, ossia un frammento di crosta terrestre, e la placca nordamericana.

Questa collisione ha portato alla generazione di temperature crostali e pressioni alte al punto da formare numerose sorgenti calde contraddistinte dalla presenza di numerosi minerali dissolti, molti dei quali contenenti oro e argento.