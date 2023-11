I migliori set LEGO Technic in offerta per il Black Friday 2023

Fonte foto: Amazon

Definirli dei semplici modellini realizzati con mattoncini di plastica non è solo riduttivo, ma per alcuni versi addirittura fuorviante. I set LEGO Technic, tra i più avanzati e complessi mai progettati dalla casa danese, permettono infatti di costruire modelli di auto, moto e mezzi di lavoro con parti meccaniche funzionanti e perfetti sin nei più piccoli dettagli.

Ne sono un esempio i tantissimi set in offerta su Amazon per il Black Friday 2023. Tra auto da corsa, moto stradali e mezzi pesanti non sarà difficile trovare un set per voi (o per una persona che vi è cara) a un prezzo mai visto prima. Acquistandoli oggi, infatti, sarà possibile ottenere un doppio sconto senza precedenti: a quello fisso si unisce anche un coupon da attivare prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Nei paragrafi che seguono troverete alcuni dei migliori set LEGO Technic in offerta per il Black Friday selezionati da noi: auto che hanno fatto la storia delle competizioni motoristiche, moto iconiche e molto altro ancora.

LEGO Technic Peugeot 9×8 24H Le Mans: caratteristiche, offerta, prezzo finale

Quasi 2.000 mattoncini e ore di divertimento assicurate. Il set LEGO Technic Peugeot 9×8 24H Le Mans è un omaggio alla competizione motoristica più conosciuta al mondo. In occasione della centesima edizione della 24 ore di Le Mans, i designer della casa danese hanno collaborato con gli ingegneri Peugeot per replicare la supercar scesa in pista sul circuito francese nell’edizione 2023. Perfetta sin nei minimi detagli, la Peugeot 9×8 24H Le Mans di LEGO è dotata di un powertrain ibrido identico a quello montato dalla vettura transalpina nel corso della sua stagione agonistica e diversi particolari meccanici perfettamente funzionanti.

Comprandola oggi la trovi al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto fisso del 25% al quale si somma un coupon del 15%: risparmierai decine di euro rispetto al prezzo di listino.

LEGO Technic Ducati Panigale: caratteristiche, offerta, prezzo finale

Una moto così iconica che non ha bisogno di presentazioni. E con un set LEGO Technic progettato appositamente per celebrarne la bellezza estetica e la complessità meccanica. Il set Ducati Panigale nasce dalla stretta collaborazione tra i tecnici italiani e i designer danesi: un piccolo capolavoro di tecnica con dettagli meccanici perfettamente funzionanti. Ne è un esempio la scatola del cambio a 2 rapporti, o il motore V4 perfettamente ricostruito mattoncino dopo mattoncino. Un set da oltre 600 pezzi che vi regalerà ore di divertimento.

E grazie all’offerta top per il Black Friday 2023 di Amazon, più conveniente che mai. Il doppio sconto con coupon 17%+15% fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre: ti costa meno di 50 euro.

LEGO Technic NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1: caratteristiche, offerta, prezzo finale

Il set LEGO Technic NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 è una vera e propria chicca per gli appassionati delle gare automobilistiche statunitensi. Con i suoi 700 mattoncini (quasi) riproduce in maniera meticolosa una delle migliori auto da pista con ruote coperte oggi in circolazione. Ricco di dettagli reali, come lo sterzo, il cofano apribile, gli adesivi e il motore V8 con pistoni in movimento, è disponibole su Amazon al prezzo più basso di sempre: sconto del 17% e decine di euro risparmiate.

LEGO Technic Yamaha MT-10 SP: caratteristiche, offerta, prezzo finale

La più potente delle hyper-naked giapponesi riprodotta in ogni singolo dettaglio da un set LEGO Technic dedicato da quasi 2.000 mattoncini. Il modellino della Yamaha MT-10 SP realizzato dai tecnici danesi è dotato di parti meccaniche perfettamente funzionanti: motore a 4 cilindri, cambio a 3 velocità, tamburo di selezione, forcella e anello del cambio, tamburo dentato. Un connubio di tecnica, tecnologia ed estetica che non potrà non piacere agli appassionati della casa nipponica.

In occasione del Black Friday 2023, la trovi a un prezzo mai visto prima. Lo sconto del 25% ti fa risparmiare decine e decine di euro: non è mai stata così conveniente.

