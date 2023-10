LEGO Technic, i set più desiderati al minimo storico su Amazon: le offerte

Fonte foto: Amazon

Non semplici mattoncini di plastica. Se fino a non molto tempo fa i LEGO erano ritenuti dei "semplici" giocattoli da bambini, oggi sono diventati veri e propri pezzi da collezione da sfoggiare in camera o addirittura in salotto.

I set LEGO Technic ne sono la rappresentazione plastica. Composti da oltre 1.000 mattoncini – di ogni forma, dimensione e colore – riproducono auto, moto e mezzi da lavoro e sono perfettamente funzionanti. Grazie a collaborazioni nate nel corso degli anni, poi, il produttore danese è andato a intercettare nicchie di appassionati con modelli dedicati al mondo dell’automobilismo sportivo e del cinema. Alcuni di questi set sono tra le offerte più interessanti che troverai oggi su Amazon, con sconti che ti faranno risparmiare decine di euro.

LEGO Technic McLaren Formula 1

LEGO Technic Batmobile

LEGO Technic Dom’s Dodge Charger

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

LEGO Technic McLaren Formula 1: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Nato dalla collaborazione con la scuderia britannica nel 2021, il set LEGO Technic McLaren Formula 1 riproduce in maniera realistica e precisa la monoposto che ha preso parte al mondiale di Formula 1 nel 2022.

Livrea color arancione con alettoni e pance azzurre, motore V6 con pistoni mobili, sterzo, sospensioni e differenziale perfettamente funzionanti. Un set da collezione composto da quasi 1.500 mattoncini di plastica e che non può mancare nella collezioni degli appassionati LEGO e amanti delle monoposto di Formula 1.

A maggior ragione, visto la promozione con la quale questo set è disponibile oggi su Amazon. Grazie al doppio sconto garantito dal colosso del commercio elettronico (-15% fisso, al quale si aggiunge un altro 15% sotto forma di coupon), il set LEGO Technic McLaren Formula 1 è più conveniente che mai.

LEGO Technic McLaren Formula 1

LEGO Technic Batmobile: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Se avete già visto il film "The Batman", arrivato nelle sale cinematografiche nel 2022, non avrete di certo difficoltà a riconoscere la protagonista di questo secondo set LEGO Technic oggi in offerta su Amazon.

Con i suoi quasi 1.400 pezzi, riproduce perfettamente le sembianze (e il funzionamento) della Batmobile che ha accompagnato il vendicatore mascherato nella sua ultima avventura sul grande schermo. Anche in questo caso, la cura per i dettagli è maniacale: la Batmobile è dotata di 2 mattoncini luminosi e di un motore a 8 cilindri con pistoni mobili e fiamma rotante. Le ruote anteriori sterzano, mentre portiere e cofano apribili.

Anche in questo caso, il prezzo è eccezionale. Lo sconto del 30% garantito da Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon: ti costa meno di 70 euro.

LEGO Technic Batmobile

LEGO Technic Dom’s Dodge Charger: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Restando nell’ambito del cinema, i designer e tecnici del marchio danese hanno collaborato anche con i produttori della serie cinematografica "Fast & Furious", portando sul mercato la replica fedele della Dodge Charger di Dom.

Composto da oltre 1.000 mattoncini di plastica, il set è caratterizzato da alta fedeltà nella riproduzione di dettagli e parti meccaniche. Sotto al cofano anteriore trova spazio il motore V8 con pistoni mobili, mentre nel cofano posteriore si trovano due bombole di NOS per dare una "spinta" in più al veicolo. Non mancano poi il sistema sterzante funzionante, sospensioni a braccio oscillante e ventilatore.

Grazie al doppio sconto con coupon disponibile oggi su Amazon, il prezzo scende al minimo storico: risparmi decine di euro e la paghi poco più di 100 euro.

LEGO Technic Dom’s Dodge Charger