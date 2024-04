Leitz Phone 3 ufficiale, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Leica torna sul mercato degli smartphone, presentando in esclusiva per il Giappone il nuovissimo Leitz Phone 3. Uno smartphone che prende quanto fatto col precedente Leitz Phone 2 e lo migliora notevolmente puntando, ovviamente, su un comparto fotografico da vero cameraphone, con molte interessanti funzionalità sviluppate in prima persona da Leica, e una scheda tecnica da top di gamma, basata su un Qualcomm Snaprdragon 8 Gen 2 che, pur non essendo il chip più recente dell’azienda statunitense, rimane comunque un punto di riferimento per gli smartphone di fascia alta (di precedente generazione).

Un ottimo device, dunque, rebrand dello Sharp Aquos R8s Pro, che però purtroppo non arriverà mai sui mercati europei, ed è un vero peccato viste le potenzialità.

Leitz Phone 3: scheda tecnica

Il nuovissimo Leitz Phone 3 ha un display OLED che misura 6,6 pollici, ha una risoluzione WUXGA+ (2.730×1.260 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale CMOS da 1 pollice e 47,2 MP con autofocus Dual Pixel e un secondo sensore per la profondità di campo da 1,9 MP. La fotocamera frontale è sensore CMOS da 12,6 MP effettivi.

Interessante il software per la fotocamera con alcune modalità di scatto che simulano le famose ottiche Leica Noctilux-M 1:1.2/50, Summilux-M 1:1.4/28 e Summilux-M 1:1.4/35. Inoltre con Leica Perspective Control, il device è in grado di correggere in automatico gli errori di prospettiva dei soggetti nelle foto.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione satellitare dell’utente.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 27 W, ricarica wireless e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è inoltre certificato IP68 ed è dunque resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Infine, meritano una menzione a parte due widget offerti da Leica e sviluppati appositamente per gli appassionati di fotografia: Golden Hour, che mostra ogni giorno l’ora ideale (alba e tramonto) per scattare foto incredibili in base alla posizione dell’utente e il widget LFI, che mostra continuamente immagini dalla Leica Fotografie International Gallery, la piattaforma dedicata ai fotografi Leica di tutto il mondo, da usare come “fonte di ispirazione”.

Leitz Phone 3: prezzo e disponibilità

Da quel che sappiamo il nuovo Leitz Phone 3 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 aprile in esclusiva per i consumatori giapponesi e, così come è stato per il precedente Leitz Phone 2, non lascerà mai il mercato asiatico.

Nessuna informazione sul prezzo ma tenendo presente che il vecchio modello è arrivato in commercio a 225.360 yen (1.375,47 euro), non si esclude che anche stavolta possa verificarsi una situazione simile.