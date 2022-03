Lenovo Legion Y90 è il nuovo gaming phone con 18 GB di memoria

Per gli appassionati di gaming: è stata ufficializzata l’uscita, per ora in Cina, del nuovo smartphone Lenovo Legion Y90. Un piccolo mostro, che tutto sommato ha anche un costo abbastanza contenuto, capace di farsi desiderare all’istante da chi ama giocare con lo smartphone e, quindi, ha bisogno di prestazioni altissime.

Per mettere insieme una scheda tecnica di primo livello e un prezzo (almeno quello cinese) non esorbitante, Lenovo ha dovuto sacrificare il comparto fotografico: decisamente sotto tono. Ma d’altronde chi è impegnato nelle sessioni di gioco non ha necessità di fare chissà quante foto o chissà quali video. Da sottolineare, invece, la batteria capiente con ricarica rapida e il raffreddamento a doppia ventola del processore, che indubbiamente si rivelerà utile nelle giornate più calde e durante le partite più lunghe. Il tutto, naturalmente, con il classico design che piace ai gamer: quello che si vede da un chilometro.

Lenovo Legion Y90: caratteristiche tecniche

Il cuore del nuovo smartphone è rappresentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che viene raffreddato da un sistema doppio di ventole. La memoria è decisamente abbondante e tiene conto dell’uso dello smartphone orientato al gaming: 12, 16 o addirittura 18 GB RAM. Molto interessante anche la scelta fatta per lo spazio di archiviazione: 256 o 512 GB di memoria UFS 3.1, affiancata da un SSD da 128 GB.

Il display da 6,92 pollici di diagonale è OLED Full HD+, la frequenza di aggiornamento è di 144 Hz, c’è la compatibilità HDR10+. Il comparto delle fotocamere, come già accennato, è assai meno pregiato: sul lato posteriore troviamo un sensore grandangolare da 64 MP, e una ultrawide da 13 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 16 MP di tipo pop-up. Ossia con un meccanismo a scomparsa, soluzione che non vedevamo da tempo su uno smartphone.

Sottolineiamo che i tasti di gioco presentano 6 zone sensibili: in alto troviamo 4 tasti ultrasonici e sul retro 2 tasti capacitivi, il che rende questo smartphone molto simile a un controller dei videogiochi.

La batteria è da ben 5.600 mAh con ricarica rapida 68 watt. Il sistema operativo è Android 12 personalizzato con ZUI 13.

Lenovo Legion Y90: prezzi e disponibilità

Lo smartphone sarà disponibile in Cina e in pre-ordine dal 9 marzo 2022. Non è stato reso noto ancora se sarà distribuito in Europa e in Italia, ma comunque sappiamo che il Legion Y90 sarà disponibile in un solo colore, il Titanium Grey. Al cambio attuale tra euro e yuan i prezzi cinesi sono questi: