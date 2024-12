Lenovo ha in programma il lancio di un notebook con schermo arrotolabile che debutterà in occasione del CES 2025 di inizio gennaio

Fonte foto: Lenovo

In occasione del CES 2025, al via il prossimo 7 di gennaio, Lenovo mostrerà diverse novità per la sua gamma di computer. L’azienda, leader del mercato PC per unità vendute, dovrebbe mostrare, in anteprima, anche il nuovo notebook ThinkBook Plus Gen 6, in una variante dotata di schermo arrotolabile.

Lenovo non ha ancora confermato il lancio di questo nuovo modello che, però, è stato anticipato dal noto insider Evan Blass. Già in passato, l’azienda ha mostrato un certo interesse per l’applicazione dei display pieghevoli nel settore dei laptop, sia con concept che con modelli poi arrivati sul mercato, come il LenovoThinkPad X1 Fold, svelato in occasione del CES 2023.

Come sarà il nuovo notebook

Il nuovo ThinkBook Plus Gen 6, secondo le informazioni emerse fino ad oggi, avrà un display da 14 pollici con un meccanismo motorizzato (attivabile premendo un apposito pulsante) che permette al pannello di estendersi verso l’alto, fino ad ottenere una diagonale di 16,7 pollici.

La versione “estesa” del display avrà un rapporto tra le dimensioni diverso dalla versione “arrotolata”. L’asse orizzontale resterà lo stesso mentre l’asse verticale sarà più lungo. Non ci sono ancora informazioni precise in merito.

In ogni caso, il notebook di Lenovo, quando il display è arrotolato, sarà molto simile a un laptop tradizionale. Il pannello sarà OLED, con un rivestimento simile a quello che caratterizza i display degli smartphone pieghevoli. Probabilmente, l’azienda utilizzerà un pannello con risoluzione 3K e con un refresh rate massimo di 120 Hz.

Le altre specifiche

Secondo le indiscrezioni sul progetto, il nuovo Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 avrà un chip Intel Core Ultra 7, parte della recente serie Intel Core Ultra 200V che ha mostrato un’ottima combinazione tra autonomia e prestazioni. Ci saranno varie combinazioni di RAM e storage con la possibilità di arrivare fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. La tastiera sarà compatta, senza il tastierino numerico laterale, e retroilluminata mentre il sistema operativo sarà Windows 11.

Il nuovo notebook con schermo arrotolabile di Lenovo, molto probabilmente, non sarà un concept e arriverà sul mercato nel corso del 2025. Il modello, però, avrà una distribuzione limitata e sarà acquistabile solo in alcuni mercati, con poche unità disponibili. In caso di successo, Lenovo potrebbe proporre nuovi modelli con lo stesso sistema che consente l’estensione della superficie del display del notebook. Non ci sono informazioni sul prezzo che, in ogni caso, sarà molto elevato.

Per saperne di più bisognerà attendere il CES 2025. La fiera aprirà il 7 gennaio 2025 ma, come da tradizione, già nei giorni precedenti gli espositori, tra cui ci sarà anche Lenovo, anticiperanno le novità che saranno esposte in occasione dell’evento.