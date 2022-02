Lenovo Tab P11 e P12 Pro in Italia: quanto costano i nuovi tablet

I tablet oggi si stanno proponendo sempre più come valida alternativa ai notebook. Sono ormai molto potenti, stabili e grazie alla presenza delle tastiere integrate e delle penne, si prestano a essere usati per svolgere compiti prima riservati ai computer. Vanno ormai bene per il gaming, per vedere le serie Tv preferite come ovviamente per studiare o per lavorare. E proprio in questo segmento si collocano i due nuovi tablet Lenovo Tab P11 5G e Lenovo Tab P12 Pro.

I due nuovi Lenovo Tab P11 5G e Lenovo Tab P12 Pro, insomma, si smarcano del tutto dall’immaginario di costoso giocattolo per l’intrattenimento o per far star buoni i bambini, grazie alla scheda tecnica di ottimo livello, in particolare grazie ad un buon processore abbinato ad abbondante memoria RAM e spazio di archiviazione, tra l’altro espandibile con schedina di memoria. In più, i due Lenovo Tab sono dotati di accessori che li trasformano in piccoli sostituti del laptop: tastiera e pennino, rispettivamente per agevolare la scrittura di lunghi testi e per permettere la scrittura a mano veloce di appunti.

Lenovo Tab P11 e P12 Pro: caratteristiche tecniche

Il Lenovo Tab P11 5G è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 750G affiancato da due combinazioni di memoria: 6/128 GB o 8/256 GB. In entrambi i casi è possibile espandere lo spazio d’archiviazione con schede microSD fino a 1 TB.

Lo schermo è di tipo LCD IPS, con diagonale da 11 pollici (27,94 cm), risoluzione 2.000×1.200 e frequenza di aggiornamento di 60 Hz con certificazione Dolby Vision HDR. Il comparto fotocamere è composto da un sensore posteriore 13 MP con messa a fuoco automatica e flash e uno anteriore da 8 MP con messa a fuoco fissa e sensore Time of Flight (ToF).

Il suono è stato curato con la presenza di quattro altoparlanti JBL abbinati alla tencologia Lenovo Premium Audio per avere maggiori sfumature sui toni bassi.

Riguardo la batteria da 7.700 mAh con ricarica rapida Qualcomm Quick Charge QC 3.0 da 20 W. Lenovo dichiara che il tablet è in grado di offrire un’intera giornata di autonomia se usato per lo streaming ad alta risoluzione.

Il Lenovo Tab 12 Pro presenta un processore ancor più potente: il Qualcomm Snapdragon 870 con Adreno 650. La configurazione di memoria, in questo caso, è una sola: 8/256 GB, ancora con possibilità di espansione.

Lo schermo è ampio e tecnologicamente più avanzato, un 12,6 pollici AMOLED 2K (2.560 x 1.600) touch da 32 cm, fino a 600 nit, con HDR10+ e supporto per Dolby Vision.

Il comparto fotocamere è composto per la parte anteriore da una webcam 8 MP con messa a fuoco fissa e sensore ToF e da un sensore posteriore da 13 MP con messa a fuoco automatica abbinato ad un sensore grandangolare da 5 MP.

Anche per questa versione troviamo quattro altoparlanti JBL ma una sola versione di colore, lo Storm Grey per un peso di 565 gr.

La batteria da 10.200 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 45W, assicura, secondo Lenovo fino a 17 ore di riproduzione video online.

Il sistema operativo è Android 11 anche se sarà possibile provare l’anteprima di Android 12L.

Lenovo Tab 11 5G e Lenovo Tab 12 Pro: prezzi in Italia

Lenovo Tab P12 Pro con Precision Pen 3 è in vendita in Italia al prezzo di 899 euro. La Keyboard si acquista a parte a 199 euro. Il Lenovo Tab P11 5G costa invece 599 euro, a cui si può aggiungere la Keyboard P1 Tab che costa 99 euro e la Precision Pen 2 che costa 59 euro.

Nel frattempo su Amazon è già disponibile un altro modello, il Lenovo Tab P11 Pro con 6/128 GB di memoria.

Lenovo Tab P11 Pro – Versione 6/128 GB