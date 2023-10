Leo, il nuovo film di animazione Netflix

Fonte foto: Netflix

Una lucertola ormai settantaquattrenne che trascorre le sue giornate in una classe di scuola elementare, in compagnia di una tartaruga, vedendo passare tra i banchi intere generazioni di studenti. È questo il protagonista del nuovo film di animazione Netflix in uscita questo autunno: si intitola Leo, dal nome del suo protagonista. La simpatica lucertolona in questione è infatti chiamata Leonardo, per gli amici Leo, e il caso vuole che l’attore che gli darà la voce nel doppiaggio italiano sia quasi un omonimo: Edoardo Leo, già noto tra le altre cose per film come Perfetti sconosciuti, Smetto quando voglio e C’era una volta il crimine.

Di cosa parla Leo

Il film d’animazione Leo, che è una commedia musicale, segue le avvenute della vecchia lucertola Leo, appunto, alle prese con i problemi dei giovani studenti di una scuola elementare della Florida, negli Stati Uniti. E di problemi giovanili Leo ne ha visti parecchi, in effetti, dato che il rettile in questione ha ben 74 anni.

Il protagonista ha passato la sua intera vita in un piccolo terrario in compagnia di una tartaruga, sempre intrappolato nella stessa classe. Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo rimpiange di non aver mai visto nulla del mondo esterno e inizia a pianificare la sua fuga. L’occasione propizia si presenta quando viene proposto ai bambini e alle bambine della classe di portare a casa con sé la lucertola Leo, a turno, per prendersene cura.

Ma i piani non vanno come Leo aveva previsto. La fuga non va a buon fine e il protagonista rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti di quinta elementare, inclusa una supplente incredibilmente perfida. Ed è proprio vestendo i panni del “buon insegnante” e mettendo a disposizione degli alunni la sua lunga esperienza e saggezza che Leo scopre una lista dei desideri per il suo ultimo anno di vita completamente nuova, ma molto gratificante.

Il voice cast di Leo

Nella versione doppiata in italiano, la voce di Leo è di Edoardo Leo, come detto. Nella versione originale il protagonista ha invece la voce dell’attore e comico Adam Sandler, visto di recente in Murder Mystery 2 (uscito su Netflix a marzo 2023).

Diretto da Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim, Leo è prodotto da Happy Madison, società di Sandler stesso, che si è inoltre occupato della scrittura del film di animazione insieme al già citato Smigel e a Paul Sado. Nel voice cast originale di Leo ci sono anche la moglie di Sandler, Jackie, e le sue figlie Sunny and Sadie.

A dare voce ai diversi personaggi sono inoltre Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander, Rob Schneider, Stephanie Hsu, Jo Koy, Heidi Gardner, Nick Swardson, Nicholas Turturro e Robert Smigel.

Quando esce Leo in streaming

Il film di animazione Leo sarà disponibile dal 21 novembre 2023 su Netflix.