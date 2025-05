Leonardo da Vinci eredi: ricerca genetica traccia il cromosoma Y, trasmesso per via paterna nella famiglia del grande genio, arrivando a una sorprendente conclusione.

Fonte foto: 123RF

Una delle menti più straordinarie della storia continua a far parlare di sé, secoli dopo la sua morte. Oggi, la scienza spalanca una finestra sorprendente sul passato, rivelando che Leonardo da Vinci ha 6 eredi che sono ancora in vita. Una scoperta incredibile, che unisce la ricerca genetica, la genealogia e l’amore per la storia, aprendo nuovi scenari sulla vita del genio del Rinascimento. Ma chi sono questi eredi viventi di Leonardo da Vinci, e come si è arrivati alla straordinaria rivelazione?

Un’indagine genetica lunga trent’anni

Tutto parte dal Leonardo DNA Project, un ambizioso studio multidisciplinare lanciato dalla Rockefeller University di New York e coordinato in Italia dallo studioso David Caramelli, con la collaborazione dell’antropologa forense Elena Pilli. Obiettivo: identificare la discendenza di Leonardo da Vinci attraverso il tracciamento del cromosoma Y, trasmesso esclusivamente per via paterna.

Dopo decenni di analisi, gli scienziati sono riusciti a risalire fino alla linea maschile della famiglia da Vinci. Il risultato? Sei uomini viventi, geneticamente collegati a Leonardo per via diretta, condividono porzioni identiche del cromosoma Y. È un indizio scientificamente solido che questi uomini siano discendenti di Leonardo da Vinci, o meglio, dei suoi parenti maschi diretti, come il padre Piero e il fratellastro Domenico Benedetto.

Il libro Genìa Da Vinci: un albero genealogico lungo 700 anni

La scoperta non sarebbe stata possibile senza il meticoloso lavoro di ricostruzione genealogica raccontato nel volume Genìa Da Vinci, firmato da Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato. Il libro svela una mappa genealogica che attraversa 21 generazioni, partendo dal 1331 fino ai giorni nostri, e include oltre 400 persone.

Gli autori hanno setacciato archivi e documenti antichi per individuare 15 discendenti maschi in linea diretta. Di questi, 6 sono stati sottoposti ad analisi del DNA, con risultati sorprendenti. Il lavoro, oltre al valore scientifico, ha anche un’importante funzione culturale: riportare l’attenzione sui luoghi legati a Leonardo da Vinci, valorizzando la sua eredità umana oltre che artistica.

Dove vivono oggi gli eredi di Leonardo?

Nessuno degli attuali parenti di Leonardo da Vinci vive a Vinci, il paese natale del genio, ma tutti risiedono in Toscana. Due si trovano a Montelupo Fiorentino, due a Lastra a Signa, uno a Forte dei Marmi. Il più anziano ha 90 anni, il più giovane poco più di 40 ed è un impiegato pubblico. Tutti hanno accettato con curiosità e senso di responsabilità il proprio ruolo in questa avvincente storia.

Alla ricerca della tomba perduta

Un altro filone interessante è quello archeologico. Secondo gli studiosi, una tomba di famiglia dei da Vinci potrebbe trovarsi nella Chiesa di Santa Croce a Vinci. Lì sarebbero sepolti parenti di Leonardo, come il nonno Antonio e gli zii Francesco, Pandolfo e Giovanni. Gli scavi archeologici, condotti in collaborazione con l’Università di Firenze, potrebbero presto fornire nuovi indizi.

Gli antropologi forensi hanno già esaminato alcuni frammenti ossei, sottoponendoli a datazioni e analisi paleogenomiche. Se il DNA antico corrisponderà a quello dei 6 discendenti viventi, sarà possibile stabilire un legame diretto con i resti dei familiari di Leonardo.

Un genio, una famiglia, un mistero svelato

La conferma dell’esistenza degli eredi viventi di Leonardo da Vinci non cambia solo ciò che sappiamo sulla sua biografia familiare, ma apre nuove strade per studiare le sue caratteristiche fisiche, la vista acuta, la creatività fuori dal comune, e perfino le possibili cause della sua morte.

Grazie a questa ricerca, Leonardo da Vinci non è più soltanto una figura mitica, ma un uomo reale con radici, parenti, DNA e una discendenza che ha attraversato i secoli. Oggi, nel cuore della Toscana, la sua eredità genetica continua a vivere.