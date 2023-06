Smart TV LG a prezzo incredibile: va comprato subito

Lo smart TV del produttore sudcoreano sfrutta la potenza di calcolo del processore di sesta generazione per immagini realistiche come non mai.

Non è sempre vero che per guardare film e serie TV con il massimo della qualità si sia costretti a spendere cifre esorbitanti. Spulciando in Rete, infatti, è possibile trovare degli smart TV caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo eccellente capaci di garantire immagini realistiche a cifre più che accessibili.

Lo smart TV LG Serie UR80 da 55 pollici vi garantirà un’ottima qualità video a un prezzo decisamente interessante. Sfruttando la potenza di calcolo del processore di sesta generazione, infatti, il TV ottimizza il flusso di immagini in tempo reale, così che potrete godere al meglio dei vostri programmi preferiti. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, il rapporto qualità/prezzo migliora in maniera esponenziale. Insomma, una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

LG 55UR80006LJ smart TV 55 pollici UHD

LG 55UR80006LJ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una qualità video che ha ben poco da invidiare ad apparecchi decisamente più costosi, anche con pannello OLED. Lo smart TV LG serie UR80 da 55 pollici, infatti, sfrutta la potenza di calcolo del nuovo processore α5 Gen6, che si occupa di ottimizzare le impostazioni in tempo reale per garantire la miglior qualità video possibile. Non solo effettua l’upscaling dei contenuti a 4K, ma regola in modo del tutto automatico la luminosità, il contrasto e la saturazione per immagini più realistiche che mai.

E se ciò non dovesse bastare, nessun timore. Per ottenere il meglio dal tuo smart TV potrai selezionare uno dei profili predefiniti, in modo da ottimizzare le impostazioni in base a quello che si sta guardando. La modalità FILMMAKER Mode, ad esempio, ottimizzerà il tutto per garantirti la miglior esperienza possibile mentre guardi i tuoi film preferiti: questa funzione preserva i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali per proporti un’autentica visione cinematografica.

Grazie al sistema ThinQ AI e alla piattaforma WebOS 23, poi, avrai accesso a funzionalità smart avanzate che ti consentiranno di godere al meglio delle potenzialità del tuo TV. Un esempio? Grazie alla compatibilità con Alexa potrai controllare tutto con semplici comandi vocali, senza dover necessariamente utilizzare il telecomando. Il gran numero di applitivi a disposizione, invece, ti permetterà di accedere a contenuti multimediali di ogni genere: dalle serie TV allo sport, passando ovviamente per musica e film.

LG, lo smart TV 55 pollici costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Un apparecchio funzionale e versatile, grazie al quale godersi i propri programmi TV preferiti con un qualità video che non teme paragoni. E a un prezzo decisamente interessante. Merito dell’offerta top di Amazon, grazie alla quale potrai risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino.

Acquistando oggi lo smart TV LG da 55 pollici potrete approfittare di uno sconto del 30%, che fa scendere il prezzo al minimo storico di 524,99 euro. Rispetto al prezzo consigliato di 749,99 euro, lo pagherai 225,00 euro in meno.

