Fonte foto: LG

In vista del CES 2024, in programma a inizio gennaio, LG Electronics ha annunciato le sue nuove soundbar in arrivo sul mercato nel corso del 2024 e che andranno a potenziare, in misura significativa, l’offerta della casa coreana per l’intrattenimento domestico.

In particolare, l’azienda ha confermato l’arrivo di tre nuovi modelli (S95TR, SG10TY e S70TY) che saranno ottimizzati per funzionare in abbinamento alla famiglia di TV LG con il sistema WOW Orchestra che permette alla soundbar e agli speaker dei TV compatibili di lavorare in combinazione per migliorare la qualità dell’audio.

C’è anche la possibilità di sfruttare un audio surround con Dolby Atmos e DTS:X. Sui modelli S95TR e SG10TY, inoltre, è possibile sfruttare WOWCAST, per il collegamento wireless al TV LG anche senza perdita di qualità dell’audio Dolby Atmos.

Tutta la gamma, inoltre, può essere gestita tramite l’interfaccia WOW che consente di regolare le impostazioni della propria soundbar direttamente dal TV. I tre nuovi prodotti di LG rientrano nell’annuale programma di aggiornamento della gamma della casa coreana che ha in cantiere anche il lancio di nuove serie per la sua famiglia di Smart TV.

Tre nuove soundbar per il 2024 da LG

La soundbar S95TR è un modello premium che propone un audio a 15 canali, con una potenza complessiva di 810 Watt. Questo modello include il canale centrale posizionato nella parte superiore della soundbar. Questa soluzione punta a migliorare la qualità audio dei dialoghi, con un suono che sembra arrivare direttamente dallo schermo del TV.

Rispetto alla generazione precedente, la nuova soundbar di LG migliora i tweeter e integra nuovi radiatori passivi, per prestazioni migliori con le basse frequenze e un bilanciamento superiore con il subwoofer. Per migliorare la calibrazione dell’audio, inoltre, è disponibile la funzione AI Room Calibration, in grado di adattare il livello sonoro degli speaker posteriori in base all’analisi dell’acustica dell’ambiente.

La nuova serie di soundbar di LG include anche la SG10TY, considerata dall’azienda come un componente perfetto da abbinare a uno dei TV OLED di LG. Questa soundbar ha un design caratterizzato da minimalismo ed eleganza e pensato per affiancare uno dei TV premium della line-up di LG.

Tra le specifiche c’è la possibilità di sfruttare la già citata funzionalità WOWCAST, per il collegamento wireless, senza perdita di qualità, con il TV, oltre a WOW Orchestra. Da segnalare anche la possibilità di abbinamento a servizi di musica in streaming, grazie alle funzioni Spotify Connect e Tidal Connect.

La terza soundbar che va ad arricchire l’offerta di LG è la S70TY che, secondo l’azienda, è ideale per l’abbinamento con i TV LG QNED, grazie soprattutto a un design semplice e compatto. Anche questa soundbar riprende il sistema descritto in precedenza, con canale centrale posizionato nella parte superiore per migliorare la resa dei dialoghi.

C’è anche una staffa dedicata (acquistabile separatamente) da utilizzare per posizionare la soundbar direttamente al di sotto del TV QNED oltre che per rendere più flessibile il montaggio a parete, permettendo all’utente di scegliere tra varie altezze e posizioni senza dover praticare fori nel muro.

Nuove soundbar di LG: quando arrivano

Le nuove S95TR, SG10TY e S70TY sono appena state annunciate da LG. La casa coreana, per il momento, si è limitata ad anticipare il debutto dei nuovi modelli che saranno esposti in pubblico in occasione del CES 2024, in programma a Las Vegas tra il 9 e il 12 gennaio.

Nel corso dell’evento, come da tradizione, LG fornirà tutti i dettagli relativi alla disponibilità e ai prezzi delle nuove soundbar. La fiera dedicata all’elettronica di consumo, inoltre, sarà il palcoscenico anche per il debutto di ulteriori novità.

L’azienda ha già confermato l’arrivo di nuovi speaker Bluetooth della gamma XBOOM 360 oltre che dei nuovi auricolari LG Tone Free T90S. Ci sarà spazio, naturalmente, anche per la gamma di Smart TV, con le anticipazioni dei nuovi prodotti del 2024.