Asciugatrice LG, con lo sconto di oggi il prezzo crolla: costa meno della metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

L'asciugatrice LG da 9 chilogrammi è in promo con uno sconto eccezionale del 52% e risparmi ben 600 euro. La puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Fonte foto: Damian Lugowski/iStock

L’accoppiata lavatrice – asciugatrice è una di quelle che non può mancare nella vostra abitazione, soprattutto se non avete molto spazio a disposizione per stendere il bucato e far asciugare i vestiti all’aperto. Trovare un’asciugatrice che soddisfa le nostre necessità è diventato molto più semplice rispetto al passato, e il merito è anche dei tanti modelli che sono stati lanciati negli ultimi anni. Oramai trovare un modello a un prezzo vantaggioso e con funzionalità avanzate è molto più semplice di quello che si può pensare. Come ad esempio questa asciugatrice LG Serie V9 con cestello da nove chilogrammi che troviamo in promo e con uno sconto speciale su Amazon.

Solo per pochi giorni la trovi al minimo storico e con uno sconto di ben il 52% che ti fa risparmiare più di 600 euro sul prezzo di listino. Una vera occasione che diventa ancora più speciale grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Insomma, un’offerta completa e con pochi eguali sul mercato: se siete alla ricerca di un’asciugatrice top a un prezzo sostenibile (ha ottenuto anche la classe di efficienza energetica A+++ che ti permette di risparmiare energia e acqua), questo è il modello che fa per te.

Asciugatrice LG da 9 chilogrammi

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Asciugatrice LG da 9 chilogrammi: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un’offerta come non si vedeva da tanto tempo. Oggi trovi l’asciugatrice LG Serie V9 con cestello da 9 chilogrammi in offerta a un prezzo di 579,99 euro e con uno sconto del 52% che ti permette di risparmiare più di 600 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. A tutto questo puoi aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 116 euro al mese. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni.

A tutto questo puoi aggiungere anche dei servizi che Amazon riserva solamente agli elettrodomestici per la tua abitazione. Gratuitamente puoi richiedere il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre pagando 10 euro ottieni anche il disimballaggio della nuova asciugatrice. Con una spesa di 20 euro verrà eseguita anche l’installazione dell’elettrodomestico. Servizi molto utili e che puoi selezionare direttamente nella pagina prodotto.

Asciugatrice LG da 9 chilogrammi

Asciugatrice LG: le caratteristiche

Questo elettrodomestico rientra tra i modelli con efficienza energetica A+++, quindi ti permetterà di avere un ottimo risparmio in bolletta, anche grazie ad altre funzioni che razionalizzano il consumo di acqua e corrente elettrica. Oltre che un sensibile risparmio di tempo. Rispetta i capi, lavorando a basse temperature, rimuovendo così le pieghe e riducendo il rischio di restringimento dei capi.

La funzione Allergy care elimina il 99.9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori. Il doppio filtro sommato al condensatore autopulente, riduce la lanugine dei vestiti e ottiene prestazioni prolungate nel tempo. Il sensore rileva l’umidità dei vestiti e ottimizza automaticamente il tempo di asciugatura. L’asciugatrice LG si inserisce bene nella smart home, grazie alla connettività Wi-Fi e all’applicazione SmartThinQ che permette di gestire da remoto il bucato comodamente da smartphone scarica la app. Potrai anche scaricare sempre nuovi programmi aggiornati.

Asciugatrice LG da 9 chilogrammi