LG ha fatto un monitor quadrato: a che serve

Dopo l’annuncio del primo laptop da gaming della serie UltraGear, LG Electronics torna a far parlare di sé anticipando altri due dispositivi che saranno presentati nel corso del CES 2022 di Las Vegas. Si tratta di due monitor premium destinati ai professionisti della creatività: LG UltraFine Diplay (32UQ85R) e DualUp Monitor (28MQ780).

Il secondo è sicuramente quello più particolare: è come se fosse costituito da due display in formato 16:9 sovrapposti l’uno all’altro, ma senza soluzione di continuità. Si tratta di un dispositivo perfetto per il multitasking, che permette di visualizzare contemporaneamente molte applicazioni, anche grazie al contributo di Windows 11. Il nuovo sistema operativo Microsoft, infatti, consente a LG DualUp Monitor di adoperare funzionalità come lo Snap Layout, per distribuire le finestre su varie porzioni dello schermo, e lo Snap Groups, per raggrupparle e potervi accedere senza cliccare su ognuna di esse singolarmente.

LG DualUp Monitor, com’è fatto

LG DualUp ha una diagonale da 28 pollici ed un insolito aspetto (quasi) quadrato con un rapporto 16:18. Proprio in virtù di questa particolare configurazione, LG ha denominato la risoluzione del display Square Double Quad HD, corrispondente a 2560×2800 pixel. I margini sono estremamente ridotti e lo schermo copre la quasi totalità dello spazio disponibile (per l’esattezza il 98%).

La soluzione adottata dal produttore coreano potrebbe risultare davvero molto utile in fase di video editing, come peraltro mostrano alcune fotografie pubblicate. Infatti, durante il montaggio, sarebbe possibile tenere la timeline nella parte bassa del monitor, visualizzando simultaneamente l’anteprima video nella parte alta riempiendo completamente questa parte del display.

Il monitor ha due altoparlanti integrati da 7 Watt ciascuno, il minimo essenziale per la riproduzione del suono. Inoltre, grazie ad un supporto molto particolare e funzionale, è possibile regolare altezza, inclinazione e rotazione. Troviamo infine una porta USB di tipo C che supporta l’output a 96 Watt e la modalità DisplayPort Alt, due porte HDMI, una DisplayPort e due porte USB di tipo downstream ed upstream rispettivamente.

LG DualUp Monitor, quando arriverà

Oltre al monitor quadrato DualUp LG ha anche annunciato un display UltraFine, un modello più tradizionale con diagonale da 32 pollici, rapporto di forma 16:9, risoluzione 4K e altoparlanti da 5W incorporati. Tuttavia, per entrambi, esattamente come per il laptop da gioco UltraGear, non ha ancora dato indicazioni precise riguardo alla possibile data di commercializzazione e tantomeno informazioni sui prezzi.

Dovremo attendere i primi giorni di gennaio per scoprire qualcosa di più, ovvero quando si terrà il CES 2022. LG Electronics intende svelare numerose novità e attualmente stiamo assistendo soltanto all’antipasto di ciò che vedremo.