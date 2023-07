LG, la lavatrice mai così conveniente: sconto pazzesco

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Stessa capienza; stessi livelli di pulizia; molto spazio in meno occupato. Le lavatrici slim, sempre più diffuse sul mercato e nelle abitazioni degli italiani, sono comodissime quando lo spazio in lavanderia è risicato e non si potrebbe installare una lavatrice di dimensioni normali

La LG F2WV5S8S0E ne è un esempio lampante. L’elettrodomestico del produttore sudcoreano è decisamente più sottile rispetto alle altre lavatrici di dimensioni normali, ma non vi "imporrà" di scendere a patti di alcun genere. Potrete facilmente lavare tutti i capi della vostra famiglia in un solo colpo, con un numero di programmi adeguato alle vostre esigenze. Anzi: grazie all’intelligenza artificiale sarà la stessa lavatrice a scegliere quelli più adatto alle vostre necessità. E con lo sconto top di oggi su Amazon, potrete acquistarla a un prezzo mai visto prima.

LG F2WV5S8S0E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con quasi 20 centimetri in meno rispetto a una lavatrice di dimensioni normali, la LG F2WV5S8S0E è un vero e proprio "peso piuma" della categoria. Larga 60 centimetri e spessa poco più di 47 centimetri, potrete installarla facilmente anche nei ripostigli o lavanderie più anguste. Ma non è questo l’unico punto di forza dell’elettrodomestico del produttore sudcoreano.

La lavatrice slim in offerta su Amazon, infatti, offre una lunga lista di programmi di lavaggio che vi consentirà di ottenere ottimi risultati con tutti i capi e tutte le tipologie di tessuto. Il programma TurboWash, ad esempio, assicura una puliza profonda in appena 59 minuti (con un risparmio energetico fino a 28% rispetto a un lavaggio normale), mentre il programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante elimina il 99.9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori.

E quando non sapete quale scegliere, potrete decidere di affidarvi alla tecnologia LG. Sfruttando l’intelligenza artificiale del sistema AI DD, la lavatrice saprà riconoscere il peso del carico e le tipologie di tessuto, impostando automaticamente il lavaggio migliore e la durata ideale. In questo modo sarà possibile risparmiare sia sul consumo di acqua sia su quello di energia elettrica, senza che la pulizia dei capi ne risenta.

La lavatrice slim LG è inoltre dotata di connettività Wi-Fi grazie alla quale potrete gestirne le funzionalità anche a distanza dal vostro smartphone. Potrete così avviare il lavaggio anche mentre siete al lavoro o in viaggio e avere la certezza che sia terminato una volta tornati a casa.

Sconto pazzesco sulla lavatrice slim: offerta e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la lavatrice a intelligenza artificiale di LG è disponibile è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato. L’elettrodomestico del produttore sudcoreano può infatti essere acquistato con uno sconto del 46% sul listino originario: oggi costa 454,99 euro contro gli 849,00 euro del prezzo consigliato. Il risparmio è considerevole: la si paghera quasi 400 euro in meno rispetto a quello iniziale.

