LG, prezzo crollato per la lavatrice smart: offerta imperdibile

Basta uno smartphone e una connessione Wi-Fi, ormai, per controllare ogni dispositivo o elettrodomestico che abbiamo in casa. Lampadine smart, termostati smart, telecamere smart e sistemi di antifurto sono solo alcuni dispositivi di una lunga lista che ormai troviamo all’interno delle abitazioni di milioni di italiani. Una lista che si sta popolando sempre più anche con elettrodomestici di grandi dimensioni.

La lavatrice LG F2WV5S8S0E, ad esempio, può essere sincronizzata con lo smartphone e, grazie alla connettività alla Rete, gestita a distanza o "migliorata" nelle sue funzionalità. Compatta e con una capacità di 8,5 chilogrammi, la lavatrice del produttore sudcoreano si candida per rendere la vostra quotidianità più semplice. E grazie allo sconto top garantito da Amazon, sarà anche più economica che mai: acquistandola oggi potrete risparmiare centinaia di euro.

LG F2WV5S8S0E, lavatrice slima a carica frontale da 8,5 kg con funzioni smart

LG F2WV5S8S0E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatta e semplice da utilizzare, la lavatrice del produttore sudcoreano può essere utilizzata anche dove altre lavatrici non stanno. Slim, è spessa meno di 50 centimetri assicurando ugualmente una capacità di 8,5 chilogrammi. Insomma, più che sufficiente anche per una famiglia di 4 persone. Garantendo ottimi risultati grazie all’intelligenza artificiale.

Il sistema AI DD sfrutta infatti sensori posizionati all’interno del cestello per pesare i capi da lavare e individuare la fibra: sarà così la lavatrice a scegliere per voi il miglior programma di lavaggio, facendovi risparmiare sui consumi di acqua ed energia elettrica.

A questo si unisce la possibilità di sincronizzare la lavatrice con lo smartphone e controllarne il funzionamento a distanza. Grazie al sistema SmartThinQ potrete infatti gestirne accensione e spegnimento anche quando non siete in casa, e scaricare dalla rete nuovi programmi di lavaggio. Così, nel caso in cui non siate riusciti a trovare quello che fa per voi, avrete la possibilità di cercarlo nella repository di LG.

Non riuscire a trovare un programma adatto alle proprie necessità, comunque, sarà un’impresa ardua. La lavatrice LG in offerta su Amazon sfrutta la tecnologia TurboWash grazie alla quale si potranno sfruttare i diversi programmi veloci (della durata di 59 minuti) per ottenere risultati eccellenti. E grazie alla tecnologia LG Steam potrete sfruttare la potenza del vapore per sanificare i capi dei vostri cari.

LG, la lavatrice smart non è mai stata così conveniente: sconto e prezzo finale

Una lavatrice estremamente valida e funzionale, caratterizzata da un elevato livello di versatilità. E, come accennato inizialmente, disponibile oggi su Amazon a un prezzo mai visto in precedenza. La LG F2WV5S8S0E può essere infatti acquistata con uno sconto del 47% che fa letteralmente crollare il costo: potrete risparmiare ben 400 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano. Acquistandola adesso la pagherete 449,99 euro anziché 849,00 euro.

