Fonte foto: LG

La gamma di notebook LG Gram è tra le famiglie di prodotti più interessanti sul mercato. Si tratta di portatili ultra-leggeri, con specifiche di fascia alta e finiture premium, ideali per l’uso in mobilità, senza rinunciare a un buon livello di performance. Adesso, però, LG presenta una novità assoluta: si tratta del nuovo LG Gram Fold, primo laptop del produttore coreano con display pieghevole.

LG Gram Fold: caratteristiche tecniche

Il nuovo LG Gram Fold è il primo prodotto di quella che potrebbe diventare una nuova categoria del mondo tech. Si tratta di un vero e proprio tablet con display pieghevole che, quando aperto, ha uno schermo da 17 pollici.

Una volta piegato, invece, il dispositivo diventa un laptop con display 12 pollici, con l’attivazione di una tastiera virtuale nella parte inferiore dello schermo o con la possibilità di utilizzare una tastiera Bluetooth fisica. A permettere la piegatura del display c’è una cerniera, che a dett adi LG sopporta oltre 30.000 pieghe senza danni.

LG Gram Fold ha una UI in grado di adattarsi alle differenti configurazioni del display e, quindi, alle differenti esigenze d’uso dell’utente. Il sistema operativo è Windows 11. Il display touch permette anche l’uso di una penna, per incrementare ulteriormente la produttività e la semplicità di accesso alle varie funzioni.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo laptop di LG integra un display touch OLED con diagonale di 17 pollici e risoluzione QXGA+ (1.920×2.576 pixel). Il rapporto tra le dimensioni è 4:3. Non si tratta, quindi, del “solito” 17 pollici della gamma di notebook LG Gram che integra un pannello in 16:10.

Tra le specifiche del nuovo laptop troviamo i processori Intel Core di 13° generazione (a partire da Core i5-1335U). C’è anche un sistema audio composto da tre speaker stereo, con supporto a Dolby Atmos. Da notare anche una batteria da ben 72 Wh che dovrebbe garantire un’autonomia elevata.

Nonostante l’ampio display, la buona batteria e tutti gli elementi hardware tipici di un notebook, LG Gram Fold è anche molto leggero. Il notebook pesa, infatti, 1,25 chilogrammi.

LG Gram Fold: prezzo e uscita

Il nuovo LG Gram Fold sarà commercializzato da subito in Corea del Sud e potrebbe arrivare anche in altri mercati selezionati. Al momento, non ci sono informazioni in merito a una comunque improbabile commercializzazione in Italia.

Per quanto riguarda il prezzo, in Corea del Sud, il notebook arriva sul mercato con un prezzo di 4,99 milioni di won. Al cambio attuale, si tratta di un listino di circa 3.500 euro, al netto delle promozioni lancio.

Il prezzo è in linea con le caratteristiche del notebook: si tratta del primo esemplare di una nuova famiglia di dispositivi che punta a offrire un nuovo modo per utilizzare, con maggiore flessibilità, il laptop.