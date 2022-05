LG ha fatto una Smart TV OLED dedicata a Star Wars

Un grosso scatolone nero, con il logo di Star Wars ben in vista e un’immagine di Darth Vader con la sua Light Saber rossa che campeggia in primo piano: è così che si presenta la confezione della nuova limited edition della Smart TV LG OLED Evo da 65 pollici della nuova serie C2 2022.

Cioè quella che già conosciamo, senza la personalizzazione di Star Wars, con il codice prodotto di OLED65C24LA. Il prodotto, infatti, tecnicamente è identico (e quindi ottimo) ma esteticamente è un po’ diverso. Peccato, però, che saranno in pochissimi a poterlo avere, visto che l’edizione limitata si ferma a 501 esemplari, in onore della famosa 501esima legione, guidata proprio dal cattivissimo di Guerre Stellari, che eseguì il famoso Ordine 66, uccidendo tutti i cavalieri Jedi nel Tempio. Chicche per fan di Star Wars a parte, però, la Smart TV è la “solita" LG OLED e, cioè, un inno al “lato oscuro“.

Join The Dark Side

Per pubblicizzare questa edizione limitata a tema Star Wars LG non poteva scegliere una formula migliore di “Join The Dark Side“, cioè “passa al lato oscuro“. Della Forza, certamente, ma non solo visto che a far felici i possessori di una Smart TV OLED è, prima di tutto, il nero assoluto che riesce a riprodurre.

Sulle TV LCD, infatti, il nero si ottiene oscurando la luce del singolo pixel mentre in quelle OLED si ottiene spegnendo fisicamente quel pixel, che non emette più luce. Il nero delle TV OLED, quindi, è molto più nero di quello delle TV LCD.

In più, la televisione a tema Star Wars ha una chicca in più: il telecomando personalizzato con la luce a LED rossa e un soave ronzio che imita quello della spada laser di Anakin Skywalker, AKA Darth Vader.

Musica per le orecchie dei fan, altro che soundbar e Dolby Surround…

LG OLED65C24LA: caratteristiche tecniche

Spogliata di ogni riferimento a Star Wars, comunque, la Smart TV OLED65C24LA di LG resta un ottimo prodotto. E’ un modello da 65 pollici 4K con pannello OLED e refresh rate da 120 Hz.

Grazie al potente processore LG Alpha9 Gen 5 è compatibile con HDR10 Pro, Dolby Vision IQ, effettua la compensazione di moto Motion Pro e il Dynamic Tone Mapping e ha anche il Filmmaker Mode.

Ha anche un discreto impianto audio integrato, con un woofer da 20 Watt e due speaker da 10 Watt ciascuno. Il sistema operativo è il WebOS di LG, per il quale esistono ormai tutte le app di streaming più diffuse.

Insomma, la Smart TV LG OLED65C24LA è uno dei migliori prodotti che un amante dell’home cinema può comprare nel 2022 e, infatti, non costa pochissimo.

Smart TV LG OLED65C24LA – 65 pollici – 4K – 120 Hz