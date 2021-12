LG presenta i nuovi schrermi OLED trasparenti

LG presenterà quattro differenti modelli di display OLED trasparenti nel corso del CES 2022, in programma dal 5 all’8 gennaio, fornendo alcune dimostrazioni pratiche sull’utilità di questi dispositivi. Sono già stati annunciati, si chiamano OLED Shelf, Shopping Managing Showcase, Show Window e Smart Window e sono davvero sorprendenti.

Già al CES 2021, LG aaveva svelato un display OLED trasparente con diagonale da 55 pollici che si rivelava utile in numerosi contesti: a casa, al ristorante e a bordo dei veicoli in sostituzione dei vetri. La compagnia coreana intende continuare su questa strada, riproponendo quel primo concept in vari formati che si adattino perfettamente ad ogni tipo di contesto. Questi strumenti sono pensati principalmente per le aziende, ma anche il consumatore comune potrà farne uso per beneficiare dell’incredibile qualità visiva della tecnologia OLED senza perdere di vista lo spazio circostante e le persone che ci stanno vicine.

Display OLED trasparenti, a che servono

È da ormai diverso tempo che LG lavora a questo genere di tecnologia con lo scopo di migliorare la fruizione di uno schermo OLED, unendo la qualità visiva eccezionale alla trasparenza che “alleggerisce" un po’ l’ambiente. Potremmo pensare al loro utilizzo all’interno dell’automobile a guida autonoma del futuro, in cui il parabrezza è completamente rimpiazzato da un display trasparente.

Finora, l’azienda ha raggiunto una trasparenza del 40%, che dovrebbe garantire un buon utilizzo in vari contesti reali. Non sappiamo se i nuovi dispositivi che verranno presentati al CES 2022 faranno uno step ulteriore, introducendo una tecnologia ancora più avanzata e delle funzionalità innovative. Per ora, LG ce ne ha dato soltanto un assaggio, ma avremo presto l’occasione di vederli alla prova.

Display OLED Trasparenti, i nuovi modelli LG

LG OLED Shelf fa uso di due display OLED trasparenti – l’uno sovrapposto all’altro – che possono essere appesi al muro e fungere da decorazione per il soggiorno. Infatti, questo strumento può essere utilizzato per guardare la TV, ma anche per riprodurre i dipinti di nostro gradimento attraverso la modalità always on. La sua particolarità è quella di integrarsi perfettamente nell’arredo della casa, diventando invisibile all’occorrenza.

Il modello Shopping Managing Showcase di LG è invece pensato per le aziende che vogliono pubblicizzare i propri prodotti illustrandone tutti i dettagli. In questo caso lo schermo è posizionato all’interno di un espositore in legno che funge da telaio. Per esempio, potreste immaginare quanto sarebbe utile all’interno di un concessionario di automobili: vedreste nello stesso momento l’automobile che vogliamo acquistare sullo sfondo e tutte le sue caratteristiche sullo schermo OLED trasparente in primo piano.

LG Show Windows (in foto di apertura) è caratterizzato da quattro display OLED trasparenti da 55 pollici ciascuno e può essere adoperato nelle vetrine dei negozi per mostrare il catalogo dei prodotti. Non più i classici manichini, ma un imponente schermo che permette di visualizzare gli articoli migliori senza ostacolare un rapido sguardo all’interno del negozio di abbigliamento.

L’ultimo modello è LG Smart Windows ed è progettato per sostituire i vetri delle finestre all’interno degli uffici: sarà più facile organizzare le conferenze, senza alterare l’arredo con schermi ingombranti e consentendo alle finestre di mantenere la loro funzione.