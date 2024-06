Fonte foto: Light Phone

Debutta il nuovo Light Phone 3. Si tratta della terza generazione del telefono cellulare, sviluppato inizialmente nel 2017, che permette agli utenti di disintossicarsi dalla tecnologia e da un mondo che richiede una costante presenza online. Il dispositivo riprende alcune caratteristiche, sia hardware che software, degli smartphone moderni ma adotta un approccio differente, rinunciando a funzionalità oramai diffuse nel settore della telefonia.

Il Light Phone 3 è un vero e proprio cellulare, gestito da un chip Qualcomm utilizzato anche da smartphone Android, ed è dotato di alcune funzionalità smart. Le dimensioni, per gli standard del settore di telefonia mobile di oggi, sono compatte, e i miglioramenti rispetto alla generazione precedente sono diversi.

Light Phone 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Light Phone 3 è dotato di un display in bianco e nero, con pannello OLED (il modello precedente aveva un pannello e-ink), caratterizzato da una risoluzione di 1.080×1.240 pixel e da una protezione in vetro opaco. Sul bordo laterale è collocata una rotella per la regolazione rapida della luminosità e per la gestione di altre funzioni del dispositivo come l’attivazione dalla torcia.

Sotto la scocca c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, affiancato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 1.800 mAh (rimovibile). Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Le fotocamere possono essere controllate tramite un apposito tasto fisico e hanno una lunghezza focale fissa.

Ci sono il GPS, il chip NFC e il sensore di impronte digitali, integrato nel tasto d’accensione. È anche possibile sfruttare il Bluetooth 5.0. Grazie al chip Qualcomm, inoltre, è possibile utilizzare la rete 5G. Il dispositivo include due microfoni, con cancellazione del rumore in chiamata, e due speaker stereo.

Il Light Phone 3 è anche certificato IP54. Le dimensioni sono pari a 106 x 71,5 x 12 mm, con un peso di 124 grammi. Dal punto di vista software, il dispositivo (basato su LightOS) include varie funzionalità, come la calcolatrice, la sveglia, le mappe e il player per la riproduzione di file audio. L’azienda ha anticipato il possibile arrivo di ulteriori funzioni in futuro.

Light Phone 3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Light Phone 3 è acquistabile, in preordine, con un prezzo di 399 dollari. Il prezzo di listino ufficiale è, però, 799 dollari. Le prime consegne dello smartphone sono previste a partire da gennaio 2025. Per acquistare il dispositivo è necessario collegarsi al sito ufficiale di Light Phone che, al momento, è l’unico canale di distribuzione previsto.