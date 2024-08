Lillo Petrolo pronto per nuove avventure: tutto su Sono Lillo 2

Fonte foto: Prime Video

Lillo torna in scena per nuove avventure tra crisi di identità, maledizioni e persino varchi dimensionali. Parliamo della seconda stagione di Sono Lillo, il nuovo capitolo della serie comedy di successo diretta da Eros Puglielli e con protagonista Lillo Petrolo. I nuovi episodi usciranno su Prime Video subito dopo l’estate e promettono nuove risate anche grazie a un cast ricco di volti noti nel mondo della comicità italiana, tra cui Pietro Sermonti, Katia Follesa e Corrado Guzzanti.

Chi recita in Sono Lillo stagione 2

Oltre agli interpreti già citati, nel cast di Sono Lillo 2 ci sono anche Sara Lazzaro, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo e Paolo Calabresi.

Tra le guest star dei nuovi episodi figurano invece Maccio Capatonda, Nino Frassica, Max Angioni, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina, Giovanni Vernia e Yoko Yamada. È anche prevista la partecipazione straordinaria di Silvan.

Prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, la seconda stagione di Sono Lillo è scritta dallo stesso Lillo Petrolo insieme a Matteo Menduni, Tommaso Renzoni e Matteo Calzolaio.

Di cosa parla Sono Lillo stagione 2: trama e trailer

Una nuova, assurda avventura attende Lillo nella seconda stagione della serie tv comedy. Grazie al supereroe Posaman, Lillo ha ormai raggiunto una grande popolarità.

Sul set americano del suo prossimo film, però, Lillo scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal in cui Posaman diventa un supereroe camorrista.

La cosa, ovviamente, distruggerebbe totalmente la sua carriera: disperato, Lillo cercherà dunque in tutti i modi di svincolarsi dal film.

Un’impresa che non si rivelerà facile, anche perché nel frattempo, a complicare le cose, contribuiscono nuovi problemi di identità e il ritorno di Marzia dal Giappone… un ritorno che farà battere il cuore al nostro protagonista.

Quando esce Sono Lillo 2

La seconda stagione di Sono Lillo, che è composta da otto episodi, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video il 19 settembre 2024.

Lillo Petrolo su Prime Video

A parte la seconda stagione di Sono Lillo, ci sono anche altre novità in arrivo su Prime Video che coinvolgeranno ancora una volta l’attore e comico. Petrolo sarà ad esempio nel voice cast di Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione in arrivo nel 2025 che porterà in scena uno show comico per risollevare le sorti di un locale sull’orlo della chiusura.

Lillo sarà inoltre uno dei giurati della seconda edizione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Anche questo show è in uscita nel 2025 e, come nella prima edizione, servirà a selezionare il decimo concorrente di LOL: Chi fa ridere è fuori.