L'iPhone SE 3 arriverà, ma si farà aspettare

Quando si parla di iPhone la sigla “SE” è sempre la preferita dai fan: la versione low cost dello smartphone di Apple va puntualmente a ruba: è successo con il primo iPhone SE del 2016, sta succedendo con l’iPhone SE 2 del 2020 e, a quanto pare, succederà di nuovo con l’iPhone SE 3. Ma non così presto come i fan spererebbero.

Di un successore dell’attuale iPhone economico si parla già da quando è uscito, ad aprile di quest’anno, ma poi il 2020 ha preso una piega molto particolare e in molti hanno creduto che Apple avesse messo da parte l’idea di costruire una terza versione del suo iPhone per tutti. Adesso, però, le parole degli analisti del mercato dell’elettronica riaccendono le speranze: secondo Mizuho Securities, che riporta e approfondisce quanto affermato da Ross Young di DSCC, l’iPhone SE 3 arriverà, ma salterà un anno. Forse perché l’attuale iPhone SE 2 sta vendendo bene e Apple non ha intenzione di cannibalizzarlo?

iPhone SE 3: come sarà fatto

Secondo la somma delle previsioni degli analisti iPhone SE 3 sarà un device di grandi dimensioni, con uno schermo da 6,06 pollici, ancora in tecnologia LCD e prodotto da Samsung, e doppia fotocamera posteriore. Non avrà il FaceID, ma solo il sensore d’impronte che a causa dello schermo non di tipo OLED sarà integrato al posteriore.

E ciò, indirettamente, ci fa pensare che se il TouchID non sarà posizionato davanti è solo perché l’iPhone SE 3 sarà full screen.

iPhone SE 3: quando arriva

L’urgenza di Apple, in questo momento, è quella di portare sul mercato la famiglia iPhone 12. Che sarà composta da quattro modelli, uno dei quali potrebbe essere (e chiamarsi) “Mini“. I quattro iPhone 12 domineranno il mercato per tutto il 2021, lasciando ben poco spazio ad un quinto modello di iPhone.

Anche perché sul mercato c’è ancora l’iPhone SE di seconda generazione, arrivato ad aprile 2020. Non avrebbe senso, spiegano gli analisti, aggiungere un altro iPhone SE che si troverebbe tra l’incudine degli iPhone 12 e il martello dell’iPhone SE 2.

Quando arriverà l’iPhone SE 3? Sia Ross Young che Mizuho Securities sono convinti che non arriverà nel 2021, insieme agli iPhone 12, ma nel 2022, insieme agli iPhone 13.