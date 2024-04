Ci sarà anche un'attrice italiana nel reboot di The Office?

Greg Daniels sta lavorando a una serie tv comedy e in stile mockumentary ambientata nel mondo di The Office, ma in un nuovo ufficio: ci sono novità sul cast

Nuove ambientazioni, nuovi personaggi e, forse, la comparsa di qualche volto storico. Dovrebbe essere questa la forma con cui potrebbe tornare in scena The Office, amatissima serie tv statunitense, remake dell’originale britannica, ambientata nella sede di un’azienda di carta e trasmessa dal 2005 al 2013. Il condizionale è ancora d’obbligo: come riportato dalla testata Deadline in questi giorni, il progetto è in fase di sviluppo. Ma le indiscrezioni su chi potrebbe fare parte del cast di questa novità si rincorrono: tra i nomi c’è anche un’attrice italiana.

Torna The Office: cast, notizie e novità del reboot

Di questa nuova serie comedy ambientata nello stesso universo di The Office si parla già da alcuni mesi. A lavorarci sono Michael Koman e Greg Daniels, ovvero il creatore del The Office statunitense. Lo sviluppo della serie è iniziato a gennaio 2024, quando Daniels ha iniziato a raccogliere idee sul progetto e sui possibili sviluppi della storia. Il co-creatore Michael Koman è “salito a bordo” a marzo.

Come rivelato in esclusiva da Deadline, recentemente sono trapelati i nomi dei primi due attori a entrare nel cast della potenziale serie tv. Si tratta di Domhnall Gleeson e dell’italiana Sabrina Impacciatore.

L’attrice e comica romana, classe 1968, ha raggiunto il successo internazionale grazie al suo ruolo nella seconda stagione di The White Lotus e recentemente ha recitato anche nella seconda stagione di Call My Agent – Italia, visibile su Sky e in streaming su NOW.

Gleeson, irlandese classe 1983, è invece noto tra le altre cose per i suoi ruoli in Harry Potter e i Doni della Morte, Anna Karenina, Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Infiltrati alla Casa Bianca e The Patient, serie nella quale ha recitato al fianco di Steve Carell, alias Michael Scott. Non solo: Gleeson reciterà presto in Fountain of Youth di Guy Ritchie al fianco di John Krasinski, che in The Office è Jim.

Per ora non ci sono informazioni sui ruoli che i due professionisti potrebbero interpretare.

Cosa sappiamo del nuovo The Office

Stando alle informazioni al momento disponibili, la nuova serie non sarà un reboot di The Office, ma la trama dovrebbe essere ambientata nello stesso mondo in cui si muovono Michael Scott e i suoi impiegati alla Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, Pennsylvania.

La storia si sposterà però in un nuovo ufficio nel quale una troupe girerà un nuovo documentario su un tema diverso. La serie verrebbe girata ancora una volta con l’espediente del mockumentary, quindi, ma l’ambito non sarà più quello dell’industria della carta.

Secondo ScreenRant, la serie verrebbe realizzata per Peacock. Al momento momento comunque non c’è stato alcun semaforo verde per la produzione, quindi non resta che sperare che il progetto vada effettivamente in porto.