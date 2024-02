Fonte foto: Caviar

Caviar è un’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti di lusso, come un esclusivo iPhone 15 Pro da mezzo milione di dollari oppure il Samsung Galaxy S24 Ultra con scocca in oro a 24K. Questa volta, però, l’azienda si è superata proponendo un’inedita replica di iPhone 15 Pro Max, realizzata in cioccolato e oro commestibile e commercializzata praticamente allo stesso prezzo del top di gamma di Apple. L’iPhone di cioccolato può essere mangiato ed è già acquistabile.

iPhone 15 Pro Max di cioccolato: com’è fatto

Il curioso iPhone 15 Pro Max di cioccolato ripropone, sia nelle dimensioni che nel design, l’attuale top di gamma di casa Apple. In realtà, la base di partenza è la versione firmata Caviar dello smartphone della casa di Cupertino, con un particolare finitura per la scocca posteriore. Tale versione si chiama Maze 24K ed è parte della Gold Collection, con un prezzo di 10.700 dollari.

Si tratta, di fatto, di una barretta di cioccolato a forma di iPhone 15 Pro Max, realizzata utilizzando fave di cacao di alta qualità (fino al 68% della composizione totale del prodotto) arricchite con mandorle e con oro alimentare commestibile (additivo E175, completamente atossico e ipoallergenico, composto dal 96% di oro e 4% di argento).

Caviar definisce il suo iPhone 15 Pro Max come un “prodotto biologico con una composizione naturale” e lo consiglia a tutti gli utenti alla ricerca di un regalo perfetto per chi apprezza l’originalità (ed è ha un budget in linea con i prodotti dell’azienda). Secondo l’azienda, inoltre, questo particolare cioccolato garantisce un retrogusto speziato persistente per 30 secondi.

iPhone 15 Pro Max di cioccolato: quanto costa

Veniamo ora all’elemento che, inevitabilmente, rende davvero esclusivo il nuovo iPhone 15 Pro Max di cioccolato realizzato da Caviar: il prezzo. Come sottolineato in precedenza, infatti, questa particolare barretta di cioccolato a forma di iPhone costa quasi quanto lo smartphone.

Gli utenti interessati all’acquisto, possono collegarsi al sito di Caviar per ordinare l’iPhone di cioccolato a fronte di una spesa di 1.100 dollari. Si tratta di un prezzo molto simile a quello di iPhone 15 Pro Max da 256 GB che viene proposto, negli USA, al costo di 1.199 dollari.

Il prezzo dell’iPhone di cioccolato di Caviar è sicuramente elevato ma, nel confronto con i prodotti dell’azienda, sembra quasi a buon mercato. Le versioni degli iPhone 15 Pro e Pro Max che vengono commercializzate dall’azienda, tramite lo store Caviar, arrivano fino a 564.410 dollari. Per chi vuole risparmiare è possibile comunque ripiegare sui modelli più “economici” della serie Gold Collection che parte da 9.270 dollari.