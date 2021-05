LOL 2: Amazon svela chi saranno i conduttori

LOL: chi ride è fuori è lo show di grande successo disponibile su Amazon Prime Video. La prima edizione, uscita in due parti dal 1° aprile 2021, ha fatto un record di visualizzazioni. E ciò ha convinto la produzione a muoversi immediatamente per organizzare una nuova edizione del programma. La prima parte è condotta da Fedez e Mara Maionchi, ma ora il pubblico si chiede: cambieranno i conduttori o ritroveremo la riuscitissima coppia?

Inizialmente si pensava a Pio e Amedeo, ma fortunatamente Amazon sembra averci pensato bene, d’altronde squadra che vince non si cambia. Chi non ha ancora visto lo show può ancora recuperarlo nella piattaforma Prime Video e divertirsi con gli sketch, le battute e le barzellette dei concorrenti, molte delle quali sono ormai dei veri e propri tormentoni. Nella prima edizione hanno partecipato famosi comici italiani: da Elio a Frank Matano, passando per Lillo, Katia Follesa e Michela Giraud. Le sorprese sono assicurate anche nelle nuove puntate, che potrebbero arrivare presto in streaming.

LOL: chi ride è fuori 2: chi sono i conduttori

Mara Maionchi e Fedez nel programma avevano un ruolo importante: dovevano, non solo intrattenere il pubblico, ma anche osservare eventuali mosse false dei concorrenti. Secondo le ultime indiscrezioni i due conduttori saranno riconfermati anche nella seconda stagione di LOL: chi ride è fuori.

I due avevano già lavorato insieme a X Factor, il talent show attualmente in onda su Sky in cui avevano fatto i giudici. Fedez è uno dei più famosi rapper italiani, mentre Mara Maionchi è una produttrice discografica, famosa come talent scout musicale. Per anni ha lavorato a X Factor, insieme a diversi artisti, tra cui, non solo Fedez, ma anche Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli.

LOL: chi ride è fuori 2: chi sono i concorrenti

La prima edizione di LOL: chi ride è fuori è stata un successo, complice un format nuovo e vincente ma anche un cast ben amalgamato, composto da comici famosi della vecchia e nuova scuola, come Angelo Pintus, Elio, Lillo, Frank Matano, Michela Giraud, Ciro Priello e Fru dei The Jackal, Caterina Guzzanti, Katia Follesa e Luca Ravenna. Lo scontro finale è stato quello tra Katia Follesa e Ciro Priello, con la vittoria di quest’ultimo.

Attualmente tutte le ipotesi sono aperte circa i nuovi concorrenti. I nomi più gettonati sono Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio, Max Pisu, Claudio de Le Coliche, Debora Villa, Virginia Raffaele, Ale e Franz, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto.

Il format sarà sempre lo stesso: 10 comici trascorrono 6 ore in una stanza dove si esibiscono e punzecchiano gli altri concorrenti. La regola è una sola: non ridere mai. Chi ride ma anche chi non interagisce viene penalizzato o addirittura eliminato dal gioco.

Insomma, le ipotesi sono davvero tante, non rimane che attendere notizie ufficiali sul programma e soprattutto la data di ufficiale relativa alla disponibilità della seconda stagione di LOL: chi ride è fuori.

