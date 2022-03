LOL 3: quali comici parteciperanno?

L’annuncio ufficiale della terza edizione di LOL: Chi ride è fuori su Prime Video è arrivata solo pochi giorni dopo la conclusione della seconda stagione, in cui ha trionfato Maccio Capatonda. Il comedy show Amazon Original tornerà probabilmente nella prima metà del 2023, ma non ci sono dettagli in merito.

L’assenza (per ora) di conferme ufficiali, però, non è certo un freno per i fan, che hanno già iniziato non solo a ipotizzare la data di uscita di LOL 3, ma soprattutto a immaginare il cast di concorrenti della gara all’ultima risata. I partecipanti saranno ancora una volta dieci comici e comiche professioniste. Qualcuno in realtà si è già auto-eliminato dalla rosa. Nino Frassica, il cui nome circolava molto online, ha scritto sui suoi canali social: “Mi hanno telefonato: ‘Frassica, vuole partecipare a LOL 3?’ Io ho riso e mi hanno eliminato subito, riattaccandomi il telefono in faccia".

Il cast (ipotetico) di LOL 3

Escludendo Nino Frassica, dunque (almeno per il momento!), quali comici potrebbero far parte del cast di LOL 3? Gli spettatori hanno provato a immaginare la risposta, ma nel farlo bisogna cercare di rispettare quelle che sembrano a tutti gli effetti le regole non scritte della scelta dei concorrenti: un’equa presenza di uomini e donne, “vecchie glorie" ma anche nomi nuovi o nuovissimi del panorama comico italiano, spazio a competenze differenti. Nelle prime due edizioni, infatti, c’erano partecipanti ferrati sulle imitazioni, altri sulla stand-up comedy e sulla comicità demenziale, con un passato teatrale o con esperienze prevalentemente sul web…

LOL 3: il toto-nomi dei concorrenti

Alcuni sono pronti a scommettere che una concorrente potrebbe essere Sabina Guzzanti, comica e cabarettista sorella di Corrado (che abbiamo visto in LOL 2) e di Caterina (che ha partecipato alla prima edizione).

Un nome interessante potrebbe essere quello di Laura Formenti, talentuosa stand-up comedian, mentre la quota “comicità sul web" potrebbe essere occupata da ipantellas, ovvero Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, e da Maryna, al secolo Marina Valdemoro Maino, i cui video comici spopolano sui social.

Nel cast non mancano mai i nomi che hanno fatto la scuola della comicità. Tra i molti personaggi ipotizzati (o sognati) dai fan, nel cast ideale di LOL 3 potremmo quindi immaginare la presenza di Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), Fiorello, Checco Zalone, Raul Cremona e Teresa Mannino. Una rosa di nomi, questa, che in effetti potrebbe soddisfare varie sfumature di comicità e background professionali: imitazioni, performance attoriali, gag, teatro, cinema, cabaret…

LOL 3: i nomi più accreditati per il cast

Al di là di quelli appena citati, sono tanti i nomi accreditati per il cast di LOL 3. È d’obbligo citare, ad esempio, anche Geppi Cucciari, Enrico Brignano, Paola Cortellesi, Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Antonio Albanese, Ficarra e Picone, Paolo Ruffini e Valerio Lundini.

Abbonati a Prime Video per vedere tutte le stagioni di LOL – Chi ride è fuori