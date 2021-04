LOL - chi ride è fuori: le anticipazioni sulla seconda stagione

LOL – chi ride è fuori è lo show più visto di sempre su Amazon Prime Video Italia. Il format giapponese è sbarcato nel nostro Paese il 1° aprile 2021 e in meno di una settimana ha raggiunto numeri da record e le gag sono diventate dei veri e propri tormentoni.

Condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL ha visto dieci comici famosi italiani esibirsi dentro una stanza, dove sono rimasti chiusi per sei ore. La sfida era quella di far ridere gli altri, senza mai lasciarsi sfuggire neanche una risata soffocata. Sono caduti uno dopo l’altro e alla fine c’è stato un unico vincitore. Il format è quindi un vero e proprio successo e per questo motivo si sta già pensando alla seconda stagione, prodotta sempre da Amazon Original. In questi giorni si rincorrono le ipotesi sul nuovo cast e altre anticipazioni. Se la produzione deciderà, i lavori verranno subito avviati in modo da poter mandare in onda le nuove puntate entro il 2022. Ma chi saranno, secondo i rumor del momento, i nuovi comici in gara?

LOL – chi ride è fuori, il possibile cast della seconda stagione

Dopo il record di visualizzazioni, l’arrivo di una seconda stagione di LOL – chi ride è fuori sembra piuttosto scontato. Anche perché, Amazon Original ha espresso interesse nel far proseguire il progetto. Anche se non ci sono notizie ufficiali in merito. Ora la domanda cruciale è: chi saranno i 10 nuovi partecipanti?

Sul web si rincorrono nomi e ipotesi. Uno dei volti più gettonati è il celebre attore e comico Nino Frassica, che dalla sua pagina Facebook, sempre in modo scherzoso, ha smentito di essere stato contattato da Amazon, ma che si dice ben disposto a prendere parte al cast. Ha aggiunto anche che eventuali comici arruolabili non sono ancora stati contattati.

Un altro nome è quello di Pio e Amedeo, che in questo periodo stanno già conducendo un loro programma intitolato "Felicissima Sera".

Tra i nomi più richiesti ci sono poi quelli di Fabrizio e Claudio Colica, i due fratelli romani che insieme ha fondato il famoso duo comico "Le Coliche" che ha raggiunto il successo soprattutto grazie a Youtube. Il loro percorso è simile a quello di Ciro e Fru dei The Jackal.

Non può mancare nella lista dei possibili partecipanti anche Valerio Lundini, il comico e presentatore del momento. Nel 2020 ha condotto Una pezza di Lundini.

Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Virginia Raffaele. Talentuosa e divertente, è diventata celebre soprattutto alle sue imitazioni. Ha lavorato spesso a teatro e in ragio con Lillo&Greg. C’è poi chi fa il nome di Paola Cortellesi, Lucia Ocone e Teresa Mannino. Naturalmente si dovrà attendere l’ufficializzazione del cast che forse darà alcune conferme ma anche tante sorprese.

LOL – chi ride è fuori: quando esce la seconda stagione

Anche in questo caso non ci sono novità, ma se si avvierà la produzione sicuramente vedremo le puntate nel 2022.

Nel frattempo su Amazon Prime Video sono disponibili le versioni di LOL degli altri Paesi del mondo. Il format, infatti nasce in Giappone e si chiama Hitoshi Matsumoto Presents Documental. Insomma, basta accedere alla piattaforma di Amazon per recuperare LOL Italia oppure guardare le altre versioni. Provare a non ridere sarà difficilissimo.