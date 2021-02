Oggi, primo febbraio 2021, inizia la nuova Lotteria degli Scontrini: dopo diversi rinvii questa volta il nuovo gioco a premi pubblico è finalmente stato lanciato grazie alla pubblicazione del tanto atteso documento congiunto dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e di quella delle Entrate.

Non tutti i commercianti sono pronti: molti non hanno ancora un registratore di cassa connesso al sistema informatico della lotteria e, di conseguenza, chi fa acquisti nella speranza di generare i “biglietti virtuali” della lotteria farebbe bene a chiedere al negoziante, prima di pagare, se il suo registratore è compatibile. Non si tratta dell’unico limite della Lotteria che, al contrario, parte a velocità ridotta anche per quanto riguarda le estrazioni. Gli acquisti validi, infine, sono solo quelli con pagamento elettronico: carta di credito o debito e app per smartphone.

Lotteria degli Scontrini: come si partecipa

Il primo passo per partecipare alla nuova Lotteria degli Scontrini è andare sul portare Web della lotteria e fare click su “Partecipa ora“. Dopo aver inserito il proprio codice fiscale e il codice captcha verrà generato un “codice lotteria” da 8 caratteri (composto da lettere e numeri).

Sarà possibile stampare il codice, scaricarlo sul proprio dispositivo o semplicemente fotografarlo: l’importante è averlo a disposizione al momento del pagamento e mostrarlo all’esercente. Solo in questo modo verrà generato un biglietto virtuale per ogni euro speso, senza un limite massimo: più si spende e più possibilità si hanno di vincere.

Lotteria degli Scontrini: le estrazioni e i premi

La Lotteria degli Scontrini prevede estrazioni e premi settimanali, mensili e annuali sia per chi compra che per chi vende:

1 premio annuale da 5.000.000 per l’acquirente e 1 premio annuale da 1.000.000 per l’esercente

10 premi mensili da 100.000 euro per l’acquirente e 10 premi mensili da 20.000 euro per l’esercente

15 premi settimanali da 25.000 euro per l’acquirente e 15 premi settimanali da 5.000 euro per l’esercente

Tuttavia, inizialmente verranno fatte solo le estrazioni mensili: la prima è prevista per giovedì 11 marzo. Ecco il calendario delle estrazioni mensili della Lotteria degli Scontrini per il 2021:

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

Le estrazioni settimanali, invece, inizieranno giovedì 10 giugno e riguarderanno i biglietti generati dagli acquisti effettuati dal 31 maggio al 6 giugno. Successivamente, ogni giovedì, verranno estratti i biglietti relativi agli acquisti effettuati dal lunedì a domenica della settimana precedente.

Lotteria degli Scontrini: come sapere se abbiamo vinto

Il primo metodo che verrà usato dall’Agenzia dei Monopoli per comunicare la vincita ai giocatori sarà la Posta Elettronica Certificata (PEC). Se non sarà possibile inviare la notifica di vincita via PEC, perché l’utente non l’ha dichiarata in fase di registrazione o ha la casella di posta piena, allora sarà inviata una raccomandata A/R.

Lotteria degli Scontrini: come sapere se il negozio partecipa

Infine, non tutti i negozi saranno utili a generare i biglietti della lotteria: molti registratori di cassa non sono stati ancora aggiornati. Non c’è modo di sapere se ci troviamo in un negozio con registratore compatibile con la Lotteria degli Scontrini: sarà necessario chiederlo al commerciante.