Lucifer 5: finalmente sappiamo quando escono i nuovi episodi

Lucifer, l’affascinante Diavolo protagonista dell’omonima serie tv sta per tornare. Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita dei prossimi episodi. Si tratta della seconda parte della quinta stagione, che ha esordito con i primi otto episodi il 21 agosto 2020.

Infatti, la quinta stagione è stata allungata da 10 a 16 puntate e poi suddivisa in due parti. Dopo circa 7 mesi di attesa, il pubblico potrà quindi vedere come si concludono le vicende che vedono come protagonista Lucifer Morningstar, Chloe Decker, Mazikeen, Dan, Amenadiel, Linda Martin e tutti gli altri. Chi ancora non l’ha guardata ha quindi circa due mesi per recuperare. Si tratta di un urban fantasy, dove non mancano le note crime e drammatiche. Il protagonista è lui, Lucifer, che nel 2011 annoiato di essere Signore degli Inferi decide di abbandonare il suo regno per trasferirsi sulla Terra, precisamente a Los Angeles, insieme alla sua amica demone Mazikeen. Cosa succederà ora?

Lucifer 5: cosa sappiamo della seconda parte

Saranno 8 gli episodi che concluderanno la quinta stagione di Lucifer, di cui si sanno già i titoli:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Sappiamo anche alcuni dettagli sulle singole puntate. Nella nona farà la sua apparizione Dio, il padre di Lucifer, interpretato da Dennis Haysbert. L’episodio sarà incentrato su una cena di famiglia con cinque partecipanti. L’arrivo di Dio avrà ripercussioni sulla vita di Lucifer e quindi sull’intera trama. Il pubblico finalmente potrà capire meglio il rapporto tra padre e figlio, con tutte le implicazioni emotive e psicologiche del caso.

La decima puntata sarà completamente musicale e ospiterà la cantante Debbie Gibson, che interpreterà una madre protettiva nei confronti del figlio JJ. Infine, ci sarà il ritorno di Eve, interpretata da Inbar Lavi, che alla fine della quarta stagione si era allontanata spezzando il cuore di Maze.

Lucifer 6: il cast dice addio alla serie

Mentre il pubblico attende la quinta stagione al completo, la troupe ha appena terminato le riprese di Lucifer 6. L’ultimo giorno di riprese sono arrivati i messaggi accorati da parte degli attori a questo importante progetto. Tom Ellis, che interpreta il protagonista, ha descritto l’esperienza (durata più di cinque anni) come un viaggio incredibile. Non sono mancati commenti e i saluti emozionati dal resto della squadra di lavoro e dei dai.

Lucifer 5: uscita ultimi episodi

Netflix ha annunciato che la seconda parte della quinta stagione uscirà sulla piattaforma il 28 maggio 2021 e si potrà guardare anche su Sky Q.

Dopo di che, non rimarrà che attendere la sesta e definitiva stagione della fortunata serie tv.