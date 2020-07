Lucifer 5, confermata la data di uscita e arriva il primo trailer ufficiale

Lucifer è ufficialmente tornato, ma sembra diverso, tanto da insospettire i suoi compagni e soprattutto la sua amata Chloe. Bastano questi pochi indizi per far crescere l’attesa del pubblico, già alle stelle. Fortunatamente non ci vorrà molto tempo per sapere cosa succederà nella quinta stagione: Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale e confermato la data di uscita, il 21 agosto 2020.

Una cosa è sicura: potremo rivedere Tom Ellis. L’attore che interpreta il protagonista della serie sembra si fosse stufato del ruolo, ma insieme alla produzione è arrivato ad un accordo e ha deciso di confermare la sua presenza sia per la quinta che per la sesta ed ultima stagione della acclamata serie tv. Quindi i fan più sfegatati possono stare tranquilli: dopo Lucifer 5 ci sarà un nuovo e definitivo ciclo di puntate da non perdere. Nel frattempo, il trailer svela alcuni aspetti del personaggio e della trama.

Netflix annuncia l’arrivo di Lucifer 5

Lucifer è una serie tv travagliata, che ha subito diverse variazioni nel tempo. Pensiamo per esempio alla cancellazione della terza stagione da parte di FOX e il subentro di Netflix che ne ha acquistato i diritti e ha preso le redini delle puntate successive, quelle che compongono la quarta, quinta e sesta stagione.

Adesso la piattaforma di streaming ha diffuso finalmente il trailer introducendolo così: “Lucifer è tornato e si sta comportando in modo… strano. Preparati: in questa stagione tutti i tuoi desideri saranno soddisfatti!” Sono bastate queste poche parole per fare crescere la curiosità nel pubblico. D’altronde sono ormai tanti i fan affezionati alle vicende di Lucifer Morningstar e agli altri personaggi della serie tv.

Cosa svela il trailer di Lucifer 5

Il trailer di Lucifer 5 ci dà importanti indizi sull’evoluzione della trama. Nella puntata finale della stagione precedente abbiamo assistito al bacio di addio tra Chloe (Laura German) e Morningstar, per cui molti si sono chiesti cosa sarebbe successo nella stagione successiva: avremmo assistito al ritorno del protagonista? Una nuova figura lo avrebbe sostituito? E in che modo?

Il video trailer ci rivela tanto. Il protagonista è sempre lui, che ritorna davanti agli occhi stupiti di tutti, da Chloe a Mazikeen (Lesley-Ann Brandt) fino al fratello Amanadiel (David Bryan Woodside). Ma è un Lucifer diverso, senza scrupoli e più potente del precedente.

Lui stesso nel trailer si definisce il Lucifer 2.0 ma presto viene svelato che in realtà è il suo gemello, Michael, intenzionato non a distruggere la vita del fratello ma a prendersela in modo completo, sostituendosi al fratello anche nella relazione d’amore con Chloe. Nelle ultime scene del trailer però si intravede la lotta tra i due gemelli, perciò il vero Lucifer tornerà sulla Terra a risolvere la situazione e riconquistare tutti. Insomma, la trama della serie tv si fa sempre più intricata e ricca di dettagli.

Lucifer 5 sarà caratterizzato da 16 episodi (verranno rilasciati in due parti) di 50 minuti circa ciascuno e potrà essere visto da tutti gli abbonati a Netflix. La prima parte uscirà il 21 agosto 2020, mentre per la seconda bisognerà aspettare un po’.