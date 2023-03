La Luna si avvicina a Marte, lo spettacolo si ripete: ecco quando

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Occhi puntati al cielo, lo spettacolo è incredibile: queste prime serate primaverili ci hanno già regalato grandi sorprese, con un bellissimi allineamento planetario e un incontro tra la Luna, Venere e Giove. Ma ci sono ancora diversi appuntamenti da non perdere, che attireranno tutti i curiosi e gli appassionati di ciò che accade nella volta celeste. Uno di questi riguarda ancora una volta la Luna, che si avvicina a Marte.

La congiunzione tra la Luna e Marte, quando vederla

Il cielo è uno degli spettacoli più belli al mondo, l’uomo lo sa da migliaia di anni. Ma oggi abbiamo un po’ perso l’abitudine di rivolgere lo sguardo in alto per ammirare la meraviglia della volta celeste, soprattutto se si abita in città dove l’inquinamento luminoso è davvero un problema. Eppure, sono ancora tantissimi i curiosi che amano sbirciare ciò che accade sopra di noi, soprattutto quando scende la sera e le stelle ci regalano il loro show. Proprio di recente, si sono susseguiti alcuni appuntamenti astronomici splendidi.

La scorsa settimana, ad esempio, la Luna è entrata in congiunzione con Venere e Giove: questo significa che è stato possibile vedere il nostro satellite e i due pianeti molto vicini tra loro, brillanti nel cielo notturno. Il 28 marzo è stato invece il turno di un grande allineamento planetario, ovvero quel fenomeno – piuttosto raro – che ha visto ben cinque pianeti (Giove, Mercurio, Venere, Saturno e Marte) nello stesso quadrante di cielo.

Ma le sorprese non sono finite: subito dopo ha avuto inizio la congiunzione tra la Luna e Marte, che è ancora visibile sopra le nostre teste. Per poterla ammirare, basta aspettare il tramonto e seguire con gli occhi il nostro satellite. Poco più in basso si potrà vedere il Pianeta Rosso, con tutti i segreti che ancora cela sotto le sue rocce.

Gli appuntamenti astronomici più suggestivi

Se vi siete persi questo spettacolo, nessuna paura: il calendario astronomico del 2023 è davvero ricco di eventi bellissimi, assolutamente da segnare in agenda per non rischiare di dimenticarseli. Il primo è previsto per il 6 aprile, con l’arrivo della Luna Piena che, da tradizione, viene chiamata Luna Rosa in omaggio allo splendido fiore tra i primi a sbocciare in primavera. Ci sono poi diverse congiunzioni da tenere d’occhio. Il 10 aprile, Venere si avvicina alle Pleiadi attraversando la Costellazione del Toro, offrendo uno spettacolo mozzafiato. Il 16 aprile, invece, è la Luna ad avvicinarsi a Saturno, nella Costellazione dell’Acquario.

La notte del 21 aprile, il nostro satellite (nella sua fase crescente) entra in congiunzione con Mercurio all’interno della Costellazione dell’Ariete. E poi, una via l’altra, si susseguono le congiunzioni che vedono protagonista la Luna, dapprima con le Pleiadi (22 aprile), quindi con Venere (23 aprile) e infine di nuovo con Marte (25 e 26 aprile). Per chi ama cercare stelle cadenti – ed esprimere qualche desiderio – bisogna attendere la fine del mese. È in questo momento, quando la Luna ci mostra il suo lato oscuro e non illumina il cielo notturno, che possiamo ammirare le Alfa Bootidi, sciame meteorico il cui culmine è previsto per il 27 aprile.