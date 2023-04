La Luna Rosa torna ad aprile: ecco quando si incontrerà con 3 pianeti

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Si avvicina il primo plenilunio di primavera, ed è un appuntamento assolutamente da non perdere. Quella che splenderà sui nostri cieli è una meravigliosa Luna Rosa, ma non sarà l’unica a brillare nella notte scura: assieme ad essa, potremo ammirare anche tre pianeti molto vicini l’uno all’altro, pur non dando vita ad un vero e proprio allineamento planetario. Ecco quando andrà in scena lo spettacolo.

Quando potremo vedere la Luna Rosa di aprile

Uno degli appuntamenti ricorrenti più suggestivi di sempre è quello con il plenilunio: questo fenomeno si verifica all’incirca una volta al mese, e spinge tutti i curiosi ad alzare gli occhi al cielo per ammirare il volto luminoso della Luna. Di che cosa si tratta? È l’ultima fase lunare, quella in cui il nostro satellite mostra per intero il suo emisfero illuminato dal Sole. Se ogni volta che appare è sempre meravigliosa, la Luna Piena di aprile ha anche un significato speciale. È infatti in base ad essa che, tradizionalmente, si calcola la data in cui cadrà la Pasqua.

Questa ricorrenza viene celebrata la prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera. Nel 2023, la Luna Piena brillerà nei nostri cieli nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, preparandoci così all’arrivo delle feste pasquali. Purtroppo, quest’anno non ci sarà una Superluna a dare spettacolo (come era accaduto invece l’anno scorso): questo termine indica il momento in cui il satellite è al perigeo, ovvero nel punto della sua orbita in cui è più vicino alla Terra, ed è per questo particolarmente luminoso.

Perché quella che sta per spuntare nella notte si chiama Luna Rosa? Il nome arriva da molto lontano: i nativi americani glielo avrebbero affibbiato perché si presenta in cielo proprio nel periodo della fioritura di una pianta conosciuta come Muschio Rosa (Phlox subulata), caratterizzata da fiori di campo che trasformano i prati in immense distese rosate. Ci sono tuttavia altri nomi che identificano questo plenilunio, in base alle tradizioni e alle zone geografiche: i più comuni sono la Luna Piena del Pesce, la Luna Piena dell’Erba Germogliante e la Luna Piena dell’Uovo.

La Luna Rosa incontra tre pianeti

Per poter ammirare la Luna Rosa, non dobbiamo far altro che attendere il tramonto di mercoledì 5 aprile: tenendo d’occhio l’orizzonte orientale, vedremo spuntare il nostro satellite come una perfetta sfera luminosa che si alza sempre più in alto nel cielo. Ma quest’anno il plenilunio condividerà la volta celeste con tre pianeti che saranno ben visibili all’occhio umano. Durante la stessa sera, avremo la possibilità di osservare Venere, Mercurio e Marte che ci appariranno come piccoli puntini brillanti nell’oscurità notturna. Seppure non si tratti di un vero allineamento planetario, rimane comunque un appuntamento imperdibile.

Venere è il pianeta più luminoso, e si troverà a circa un terzo della distanza tra l’orizzonte occidentale e il picco del cielo sovrastante: il suo percorso lo porterà lungo l’eclittica, ovvero l’apparente traiettoria circolare del Sole. Mercurio sarà nuovamente visibile dopo un lungo periodo di "cecità", a causa della sua vicinanza con il Sole, e lo potremo vedere appena sopra l’orizzonte, verso nord-ovest. Infine, a dominare la notte sarà ancora una volta Marte, con il suo bagliore rossastro: sarà all’incirca a due terzi della distanza tra l’orizzonte ovest-sud-ovest e la sommità del cielo.