C’è chi parla di incontro tra Luna e Saturno e chi di ballo o addirittura “bacio spaziale”. Fatto sta che si tratta di un evento affascinante, a dir poco, che si consiglia di ammirare in un’area con poca illuminazione artificiale, e i giusti strumenti. Di seguito tutte le informazioni del caso.

Luna e Saturno, luglio 2024

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 24 luglio. Ecco quando potremo apprezzare il nostro satellite naturale “danzare” con quello che alcuni definiscono il Signore degli Anelli del nostro Sistema Solare, ovvero Saturno.

Almeno in teoria, il tutto sarà visibile anche a occhio nudo. Ciò però a patto che vi siano le giuste condizioni. Come detto, si avrà bisogno di trovarsi in un’area con scarsa illuminazione artificiale. Al tempo stesso, il cielo dovrà essere limpido. Detto ciò, avere al seguito almeno un binocolo sarebbe di certo un prezioso aiuto. In questo modo si potranno apprezzare ulteriori dettagli.

Sappiamo inoltre che “l’incontro” tra il gigante gassoso e la nostra Luna avverrà nella costellazione dell’Acquario. Dati, questi, riportati ufficialmente dall’Unione astrofili italiani (Uai).

Come vedere la Luna e Saturno

Per usare la giusta terminologia, dovremmo parlare di congiunzione tra Luna e Saturno. Detto ciò, ecco alcune indicazioni per essere certi di godere a pieno di questo momento straordinario. Il momento ideale per poter apprezzare tutto ciò sarà poco prima della mezzanotte. Di fatto entrambi sorgeranno sull’orizzonte orientale.

Come detto, l’occhio nudo può bastare ma non per un’esperienza eccellente. Per questa si consiglia un binocolo. Chiunque volesse vivere un’osservazione astrale eccellente, invece, dovrà avere dalla sua un telescopio. Non necessariamente un modello costoso e di pregio, sia chiaro.

Si dovrà poi contare su cieli sereni, il che vuol dire valutare anche le previsioni meteo, in caso di spostamenti ad hoc per l’avvistamento. Se si sta pensando di trasformare il tutto in una splendida esperienza fuori casa, ad esempio, lasciando la città per la campagna aperta, occhio al cielo.

Fatto ciò, con particolare accento posto sulla necessità di lasciarsi la città alle spalle, lo spettacolo sarà assicurato. Tutti avranno modo di apprezzare il nostro satellite lunare in una veste molto luminosa, considerando il recente plenilunio del 21 luglio. In cielo ci sarà uno show fantastico, davvero imperdibile in questa estate 2024.

Ma nello specifico, cos’è questa congiunzione tra Luna e Saturno? In astronomia si indica con questo termine una configurazione che vede due o più corpi celesti, osservati dalla Terra, individuabili in uno stesso campo visivo. Ciò grazie alla loro declinazione e ascensione. Il bacio tra Luna e Saturno non è raro, anzi, ma sempre bellissimo. In realtà non c’è alcun incontro, com’è facile immaginare, ma questo trucco geometrico è incredibile.

La distanza tra loro continuerà a essere incredibilmente ampia. Non c’è da aspettarsi uno stravolgimento nel Sistema Solare. Chi potrebbe pensarlo, del resto. Dalla nostra prospettiva, però, appariranno tanto vicini da “baciarsi”.