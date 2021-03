Lupin 2: Netflix svela altri dettagli sulla seconda parte

La serie tv Lupin, interpretata da Omar Sy, sta per tornare su Netflix. L’attore vestirà ancora una volta i panni di Assane Diop, un uomo brillante alla ricerca della verità riguardante la morte di suo padre, avvenuta anni addietro. Le sue azioni sono ispirate dal libro Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, scritto da Maurice Leblanc.

La storia di Netflix è stata rivisitata in modo originale e in chiave moderna, ottenendo un enorme successo. Arsenio Lupin, pur non essendo presente fisicamente nella serie, ne influenza l’evoluzione. La serie scritta da George Kay e François Uzan è ambientata a Parigi ed è un mix tra drama, giallo e poliziesco. La prima parte è andata in onda a partire dall’8 gennaio 2021, mentre la seconda parte verrà trasmessa questa estate. Nel frattempo, la piattaforma di streaming ha svelato nuovi dettagli sulla trama. Le prossime puntate saranno incentrate sul rapimento del figlio di Assane da parte degli uomini di Hubert Pellegrini che danno la caccia all’uomo. Ci sarà tanta azione e adrenalina.

Lupin: la seconda parte della serie tv Netflix

Nelle puntate andate in onda a gennaio su Netflix veniva introdotto il personaggio di Assane Diop (Omar Sy). L’uomo era l’addetto alle pulizie presso il museo Louvre di Parigi. Il suo obiettivo era rubare un prezioso collier e vendicare così la morte di suo padre.

Ma quello era solo l’inizio della sua avventura: nella prima parte, il protagonista inizia a indagare su legame tra il gioiello e suo padre, scoprendo il coinvolgimento di un uomo molto potente nella società e politica parigina, Hubert Pellegrini (Hervé Pierre). Netflix ha svelato che in Lupin 2 Assane sarà impegnato per ritrovare il figlio.

Dai frammenti di dialogo diffusi dalla piattaforma, emerge la minaccia del protagonista contro il suo nemico "Se tocchi mio figlio, ti uccido" mentre Pellegrini ammette "Il piano sarà usare il figlio come esca. E Diop verrà da noi".

Insomma, sarà una corsa contro il tempo, dove Assane, anche grazie alle sue doti da hacker, dovrà trovare nuove soluzioni e travestimenti per ritrovare il suo bambino.

La serie ha un cast completamente francese e comprende anche Antoine Gouy, Nicole Garcia, Shirine Boutella, Ludivine Sagnier e Soufiane Guerrab.

Lupin 2 serie tv: uscita

La prima parte della serie tv è stata seguiva da circa milioni di account, superando La casa di carta, tra le serie non in lingua inglese. Non rimane che attendere la seconda parte che arriverà su Netflix nell’estate 2021.

C’è da precisare che non si tratta di una nuova stagione, ma della seconda parte della prima. Quindi verranno uniti tutti i puntini e le domande lasciate sospese.

Attualmente, quindi non rimane che recuperare o riguardare la prima parte di Lupin su Netflix.