Lupin, le anticipazioni sulla nuova serie Netflix

Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo lo conosciamo tutti: è nato dalla penna del francese Maurice Leblanc e in seguito ha ispirato tanti film, oltre a una lunga serie animata che lo ha reso celebre tra le vecchie generazioni. Ma ora è pronto a tornare con una nuova serie tv da guardare in streaming su Netflix.

È stato già annunciato come il titolo rivelazione del 2021 e la curiosità del pubblico aumenta giorno dopo giorno. “Mi hai sottovalutato perché non mi hai guardato. Tu mi hai visto, ma non mi hai guardato” Si presenta così Assane Diop, il protagonista della serie, interpretato dall’attore Omar Sy. La serie è creata da George Kay insieme a François Uzan, mentre la regia degli episodi è affidata a Louis Leterrier e Marcela Said. La prima parte sarà composta da cinque episodi e si prepara a raccontare uno dei personaggi più famosi del panorama mondiale da una prospettiva totalmente nuova e affascinante.

La trama di Lupin

Sarà una serie d’azione che si slega leggermente dall’immagine classica di Lupin e lo racconta in chiave contemporanea. Si parte dall’adolescenza del protagonista, sconvolta dalla morte del padre accusato di un crimine che non aveva commesso.

Dopo questo ricordo, parte il vero e proprio racconto che si svolge 25 anni dopo e vede come protagonista un uomo forte e gentile, chiamato Assane che si farà guidare dal libro Arsène Lupin, per vendicare suo padre. Lui è un addetto alle pulizie del Louvre, ma decide di mettere a segno un colpo ben congegnato, lasciandosi ispirare dal ladro gentiluomo.

Quindi la serie è su Lupin, ma in realtà non racconta la vita del vero e proprio Lupin, quello “letterario” per intenderci. E ciò consente anche di creare un personaggio nuovo, libero dalla trama originaria e pronto a conquistare il pubblico.

Il cast della serie tv Lupin di Netflix

Il protagonista sarà Omar Sy, al debutto da protagonista in una serie tv. Ha già partecipato ad importanti operazioni cinematografiche, come Il richiamo della Foresta, Dr. Knock, Inferno di Ron Howard e molti altri. Nella serie tv di Netflix avrà un carattere forte e carismatico, ma anche gentile proprio come il personaggio a cui si ispira.

Nel cast troviamo anche altri attori, ecco chi sono e i titoli più famosi a cui hanno già lavorato:

Hervé Pierre (L’ufficiale è la spia)

Nicole Garcia (Il mio profilo migliore)

Ludivine Sagnier (The New Pope)

Clotilde Hesme (The Shift)

Antoine Gouy (C’est la vie)

Shirine Boutella (Non conosci Papicha)

Karim Lasmi (Blessures)

Gli episodi della prima parte sono cinque: Louis Leterrier ha curato le prime tre puntate, mentre Marcela Said ha diretto le ultime due.

La prima stagione della serie tv uscirà l’8 gennaio 2021 su Netflix. Il 2 dicembre la piattaforma di streaming ha svelato alcune importanti anticipazioni che hanno stupito i fan e aumentato l’attesa per il progetto.