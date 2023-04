Quando esce Lupin Parte 3

È stata annunciata ufficialmente da Netflix la data di uscita di Lupin Parte 3, ovvero la nuova stagione della serie tv francese dedicata al ladro gentiluomo più celebre di tutti i tempi. Creata da George Kay e da François Uzan, la serie ha debuttato nel 2021 diventando già nel primo mese dall’uscita la serie non in lingua inglese più vista di Netflix: la prima parte (composta da cinque episodi) è arrivata in streaming l’8 gennaio, la seconda (sempre cinque episodi) l’11 giugno. Ora è tempo del terzo capitolo: ecco cosa sappiamo.

Lupin Parte 3: anticipazioni e trama

Lupin Parte 3 sarà composta da sette episodi e sarà diretta da Ludovic Bernard, Daniel Grou e Xavier Gens. La serie, come noto, è un adattamento delle avventure di Assane Diop, personaggio nato dalla penna dello scrittore Maurice Leblanc.

Nella terza parte della serie, in arrivo su Netflix fra pochi mesi, Assane è in clandestinità e deve rassegnarsi a vivere lontano dalla moglie e dal figlio, non senza difficoltà. Riflettendo sulle sofferenze che lui stesso ha causato, Assane matura però una proposta folle: abbandonare la Francia e ricominciare da capo in un altro luogo, lontano. Il piano potrebbe funzionare, ma le insidie sono dietro l’angolo. In particolare, un ritorno inatteso rischia di mandare tutto all’aria.

Il cast di Lupin Parte 3

Omar Sy torna naturalmente nel ruolo del protagonista Assane. Intervistato da Entertainment Weekly nel 2021, l’attore aveva commentato così l’enorme successo della serie: «Ci siamo resi conto che stava davvero succedendo qualcosa quando abbiamo ricevuto la reazione di Netflix, ed erano molto felici ed eccitati. E quando abbiamo avuto i numeri da tutto il mondo eravamo al primo posto in così tanti Paesi diversi, che ci siamo resi conto che stava succedendo qualcosa, perché eravamo al primo posto in Paesi che non parlano nemmeno francese!».

È la prima volta che una serie francese raggiunge una simile popolarità su Netflix. Nel cast ci sono poi Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella.

Quando esce Lupin Parte 3

Gli spettatori più astuti potrebbero aver scoperto la data di uscita di Lupin Parte 3 su Netflix un po’ prima dell’annuncio ufficiale. Omar Sy, nei giorni precedenti, aveva infatti condiviso sui social un video in cui invitava i fan a indagare per scoprire la data di uscita della serie attraverso alcuni indizi nascosti sul sito di Netflix.

Tra le icone era in effetti possibile scovare una sequenza di numeri, indubbiamente una data. Non era chiaro però in quale ordine andasse letta: per questo molti utenti hanno erroneamente ipotizzato che la data di uscita dei nuovi episodi fosse il 5 maggio (10-05). In realtà bisognerà aspettare un po’ più a lungo, fino al 05-10. Lupin Parte 3 arriva infatti su Netflix il 5 ottobre 2023.