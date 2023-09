Le novità di Lupin terza parte

Fonte foto: Netflix

«Essere derubati è un’esperienza stressante. Quindi, per evitarle spiacevoli sorprese, ho deciso di farle sapere che sto per rubare la sua perla nera». Solo un ladro come Assane Diop può annunciare in anticipo il colpo che sta per compiere e, c’è da scommetterci, essere comunque certo di riuscire a metterlo a segno. In effetti, come viene aggiunto nell’ultimo trailer della nuova stagione di Lupin, non ci sono molti ladri disposti a invitare il pubblico alle proprie rapine. Cosa aspettarsi da questi nuovi episodi, in uscita fra poche settimane su Netflix? Ecco cose da sapere in vista del debutto di Lupin – Parte 3.

La trama di Lupin 3

Come dice lui stesso nel nuovo trailer della terza stagione di Lupin, serie francese che è diventata un fenomeno globale, Assane questa volta ha in mente un colpo grandioso, ma molto difficile e rischioso. Quanto in una scala da uno a dieci? Dodici. Il problema è che, una volta messo effettivamente a segno il furto, la situazione prende una piega sgradevole e inattesa. Il protagonista, che vive in clandestinità e deve quindi imparare a stare lontano dalla moglie e dal figlio, riceve una telefonata dalla madre che gli chiede di portare da lei la pregiata perla nera. Il sospetto del protagonista è che la donna sia tenuta in ostaggio e qualcuno la stia usando per raggiungere i propri interessi. Assane, con le spalle al muro, dovrà decidere cosa conta davvero per lui. E mentre prova a progettare il futuro, scopre che gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo.

Il cast di Lupin stagione 3

Omar Sy veste ancora una volta i panni del protagonista, Assane Diop. Nel cast di Lupin – Parte 3 ci sono anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens. La serie, che è prodotta da Gaumont, come noto è liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc che hanno per protagonista Arsenio Lupin, il celebre ladro gentiluomo.

Quando esce Lupin Parte 3

I nuovi episodi della serie, ovvero Lupin Parte 3, escono su Netflix il 5 ottobre 2023. Le puntate della terza parte saranno in tutto sette.

Le altre serie su Arsenio Lupin

Non è la prima volta che la figura di Arsenio Lupin, personaggio letterario, ispira una serie tv. È successo per la prima volta negli anni Settanta con la serie Arsenio Lupin e nel 1980 con Arsène Lupin joue et perd. Il ritorno di Arsenio Lupin (Le Retour d’Arsène Lupin è il titolo originale) è andato in onda invece tra il 1989 e il 1990, mentre nel 1995-1996 è stato il turno di Les Nouveaux Exploits d’Arsène Lupin. La serie Netflix, che ha debuttato nel 2021, è certamente l’adattamento più moderno e recente.