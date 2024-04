Bridgerton, nuove anticipazioni sulla stagione 3

Fonte foto: Liam Daniel/Netflix

È stato diffuso in questi giorni il primo trailer della terza stagione di Bridgerton. Il video anticipa l’avvicinamento – prima travestito da una ritrovata amicizia, poi più esplicitamente romantico – tra Penelope Featherington (interpretata da Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). La terza stagione, guidata dallo showrunner e produttore esecutivo Jess Brownell, sarà composta in tutto da otto episodi e uscirà in streaming su Netflix in due parti, a maggio e a giugno 2024.

La trama di Bridgerton 3: cosa si vede nel trailer

Il trailer della terza stagione di Bridgerton mostra a grandi linee la parabola che subirà il rapporto tra Penelope e Colin. Inizialmente la giovane Featherington decide di rinunciare alla sua cotta per Colin, di cui è innamorata da sempre ma che ha sentito pronunciare dei commenti denigratori su di lei alla fine della scorsa stagione.

Desiderosa di poter continuare la doppia vita come Lady Whistledown, ma anche di andarsene dalla casa in cui abitano la madre e le sorelle, Penelope decide di sposarsi. I suoi tentativi di trovare marito, però, non hanno l’esito sperato: il motivo, come si intuisce dal trailer, è che la ragazza si comporta in modo impacciato, non essendo abituata a ricevere (né a cercare) le attenzioni degli uomini.

Quando Colin torna dal suo viaggio in Europa più in forma che mai, sperando di riconquistare l’amicizia di Penelope si offre di aiutarla a trovare marito. Ma quando la ragazza, forte di un nuovo guardaroba e di un rinnovato charme, conquista effettivamente le attenzioni dell’affascinante Lord Debling, Colin dovrà fare i conti con i suoi sentimenti contrastanti.

A giudicare dal trailer, il giovane Bridgerton farà fatica a orientarsi tra le sue emozioni: lo vediamo infatti prima corteggiare un’altra giovane donna, poi manifestare evidenti segni di gelosia quando Penelope viene corteggiata, infine chiedere consiglio alla madre su come riconoscere il vero amore.

Dal trailer si colgono anche altre anticipazioni su Bridgerton 3. Ad esempio, chi è la ragazza che viene presentata alla regina, al braccio di Lady Bridgerton? Si tratta di Francesca Bridgerton, che da questa stagione è interpretata dall’attrice Hannah Dodd: diventerà il diamante della stagione, e non solo.

Per quanto riguarda Eloise, il trailer lascia intendere che i rapporti tra lei e Penelope sono ancora tesi e freddi. Dopo aver scoperto la sua doppia vita come scrittrice, Eloise l’ha infatti esclusa dalla sua vita e inizia una insolita amicizia con Cressidra. Non solo: a quanto pare Eloise cercherà anche di dissuadere Colin nel momento in cui intuirà l’interesse romantico del fratello per l’ex amica.

Il cast di Bridgerton 3

A parte gli interpreti già citati, nel cast di Bridgerton 3 tornano Claudia Jessie (che è appunto Eloise Bridgerton), Jessica Madsen (Cressida Cowper), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley) e Adjoa Andoh (Lady Danbury).

Nel cast figurano inoltre Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Polly Walker (Portia Featherington), Martins Imhangbe (Will Mondrich) ed Emma Naomi (Alice Mondrich).

Quando esce Bridgerton 3 in streaming

La terza stagione di Bridgerton esce in due parti. La prima (ovvero gli episodi 1-4) sarà disponibile dal 16 maggio 2024 e la seconda (ovvero gli episodi 5-8) dal 13 giugno 2024.