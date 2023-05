Mac Mini, il prezzo è crollato: non è mai stato così economico

Compatto, leggero e, a suo modo, portatile. il Mac Mini è un computer desktop versatile, potente e "trasformista": lo potete utilizzare poggiandolo sulla scrivania e collegandolo a un monitor come fosse un PC desktop, ma all’occorrenza si trasforma anche in un "portatile" da avere sempre dietro con voi.

Nonostante le dimensioni compatte e il peso contenuto, il Mac Mini non costringe a nessun compromesso in termini di prestazioni e potenza di calcolo. Basta leggere la scheda tecnica del Mac Mini 2023 per rendersi conto di avere a che fare con un computer in grado di eseguire senza rallentamenti né altri problemi anche gli applicativi più esigenti e pesanti (come fotoritocco o montaggio video). E grazie all’offerta top di oggi, la convenienza raddoppia: non solo lo pagherete pochissimo, ma potrete anche pagarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria

Mac Mini 2023 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dentro al guscio in alluminio riciclato del Mac Mini trovano spazio le migliori componenti che Apple offre oggi ai suoi clienti. Il sistema è infatti spinto dal chip proprietario Apple M2 (lo stesso che troviamo sugli iMac e sui MacBook di ultima generazione), supportato da 8 gigabyte di memoria RAM unificata e 256 gigabyte di spazio di archiviazione.

Un comparto hardware completo e versatile capace, come detto, di eseguire senza problemi anche gli applicativi più esigenti. Che vogliate fare computer grafica in maniera professionale o montare video per il vostro canale YouTube la sostanza non cambia: il chip Apple M2 con la sua CPU 8-core e la GPU 10-core è in grado di macinare miliardi di istruzioni al secondo.

Nella parte posteriore troviamo invece un set completo di porte e connettori grazie ai quali espandere le potenzialità del mini-PC della casa di Cupertino. Con un massimo di quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB, una prota Ethernet Gigabit e una porta HDMI avrete solo l’imbarazzo della scelta per connettere le vostre periferiche. Non mancano, ovviamente, la connettività WiFi 6e e il Bluetooth 5, che permettono lo scambio dati ad alta velocità anche in modalità wireless.

Mac Mini a tasso zero su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la convenienza di acquistare il Mac Mini 2023 su Amazon è doppia. Il mini computer della casa di Cupertino è infatti disponibile con uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Comprandolo oggi lo si paga 599,00 euro, con un risparmio di 130 euro rispetto al prezzo suggerito dal produttore californiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire con il normale processo di acquisto. In questo modo il Mac Mini costa 119,80 euro al mese per cinque mesi.

