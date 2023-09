MacBook Air, l'offerta è incredibile: mai costato così poco

Fonte foto: iStock

Non sempre l’età conta. Anche in un settore ad alto tasso di innovazione come quello dei PC portatili. O, almeno, sembra non contare per i dispositivi della Mela Morsicata: i laptop Apple sembrano quasi non accusare il trascorrere del tempo

Il MacBook Air del 2020 ne è un esempio lampante. L’ultrabook della Casa di Cupertino, che fa della leggerezza e delle dimensioni ridotte i suoi principali punti di forza, è ancora oggi un validissimo strumento di lavoro e di intrattenimento. Nonostante sia stato lanciato sul mercato ormai tre anni fa. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy di settore: risparmi diverse centinaia di euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore californiano.

Apple MacBook Air 2020, 8GB RAM e 256GB SSD

MacBook Air 2020 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con uno spessore inferiore a 1 centimetro e un peso di poco superiore al chilogrammo, il MacBook Air 2020 è perfetto per chi è alla ricerca di un computer con cui lavorare in mobilità. Potrai infatti portarlo sempre con te, senza che il peso diventi insopportabile con il passare delle ore.

Il tutto, senza dover sacrificare prestazioni e usabilità. Basta leggere la scheda tecnica del Macbook Air 2020 per rendersi conto di avere a che fare con un ultrabook validissimo, nonostante siano ormai passati 3 anni dal suo lancio. Il display Retina da 13,3 pollici (con risoluzione 2560×1600) assicura un livello di dettaglio e realismo incredibili. Le immagini e il testo sono ultra-definiti, facilitando così la lettura e l’utilizzo prolungato.

Nella scocca in alluminio trova spazio il chip Apple M1, adeguatamente supportato da 8 gigabyte di memoria RAM e da un SSD da 256 GB di spazio d’archiviazione. Un comparto hardware di tutto rispetto, capace di sfruttare anche algoritmi di apprendimento automatico per migliorare e velocizzare l’esecuzione degli applicativi più pesanti.

Sul fronte dell’autonomia, poi, il MacBook Air 2020 non teme confronti con nessun PC, neanche quelli di ultimissima generazione. La batteria garantisce un’autonomia di ben 18 ore: potrai utilizzarlo senza problemi tutto il giorno anche al parco o in un luogo dove non ci sono prese di corrente, per poi ricaricarlo con comodità una volta tornato a casa.

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistando oggi il MacBook Air 2020 su Amazon potrete approfittare di una doppia promozione. Allo sconto top già citato, infatti, si aggiunge la possibilità di pagarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’ultrabook della Mela Morsicata è disponibile con un maxi sconto del 27%, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistandolo oggi lo paghi 899,00 anziché 1.229,00 euro: risparmi ben 320 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai loro metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero. In questo caso, il MacBook Air 2020 costa 179,80 euro al mese per cinque mesi.

