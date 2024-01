MacBook, sconto esagerato sul modello top di gamma: va comprato adesso

Fonte foto: NguyenDucQuang/iStock

Un campione di eccellenze. Non servono troppi giri di parole per descrivere il MacBook Pro presentato da Apple appena una manciata di mesi fa. Un portatile pensato per chi ama lavorare in mobilità senza però dover fare rinunce di alcun genere o scendere a compromessi sul fronte della potenza di calcolo e dell’usabilità.

Merito di una scheda tecnica che ha ben pochi eguali sul mercato dei laptop. Dietro un display luminosissimo e capace di riprodurre immagini ricche di dettagli si nasconde un comparto tecnico da primo della classe, in grado di eseguire anche gli applicativi più pesanti senza colpo ferire. E come se non bastasse, oggi il MacBook Pro è tra le migliori offerte disponibili su Amazon grazie a uno sconto esagerato che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Non lo troverete a un prezzo più basso sul web.

Macbook Pro a tasso 0 su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Capire il perché l’offerta di oggi sul MacBook Pro sia tra le migliori disponibili su Amazon è tutt’altro che difficile. Basta vedere quanto si risparmia. Grazie allo sconto del 27% garantito dal colosso del commercio elettronico, il MacBook Pro 2023 con chip M" e 512 GB di spazio di archiviazione costa 1.899,00 euro.

Il risparmio rispetto al prezzo imposto dal produttore di Cupertino è considerevole: lo paghi ben 700 euro in meno (1.899,00 euro contro i 2.599,00 euro del listino). Insomma, una promozione davvero da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

A questo si aggiunge la possibilità di pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di optare per il pagamento rateale a tasso 0. In questo caso, il MacBook Pro 2023 costa 379,80 euro al mese per cinque mesi.

MacBook Pro 2023 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il biglietto da visita del nuovo MacBook Pro 2023 è senza ombra di dubbio il display Liquid Retina XDR da 16,2 pollici. Caratterizzato da un’ampissima gamma cromatica (oltre 1 miliardo di sfumature) e una risoluzione di 3456×2234 pixel (densità di 254 pixel per pollice), è perfetto per lavorare su foto e filmati anche a livello professionale. Le immagini saranno dettagliatissime e realistiche come mai prima d’ora. La luminosità di 1.000 Nit, poi, garantisce un’ottima visibilità anche se esposto alla luce diretta del sole: potrete lavorare al parco o in giardino senza che il riverbero dei raggi vi dia fastidio.

All’interno del guscio in 100% alluminio riciclato trova spazio il chip M2 Pro progettato e realizzato dalla stessa Apple. Un chip composto da una CPU 12-core, una GPU 19-core e un Neural Engine 16-core perfetto per eseguire anche gli applicativi più pesanti. Ad accompagnarlo troviamo 16 gigabyte di RAM e un supporto SSD da 512 gigabyte più che sufficiente per archiviare foto e video di grosse dimensioni.

L’ottimizzazione hardware-software che da sempre contraddistingue i prodotti della Mela Morsicata raggiunge, in questo caso, un livello di eccellenza. Il MacBook Pro 2023 ha infatti un’autonomia superiore alle 20 ore con singola carica. Potrete lavorare senza problemi tutta la giornata ovunque vogliate senza la necessità di ricaricare la batteria.

