Mare fuori 4: novità e anticipazioni

La notizia rimbalza dai social ai giornali e dai giornali ai social, con somma gioia di tutti i fan: sono iniziate ufficialmente le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. I nuovi episodi usciranno prossimamente su Rai 2 e RaiPlay (non è ancora stata annunciata la data di uscita), ma intanto il regista Ivan Silvestrini e il cast sono tornati a Napoli sul set della serie, ovvero la Base navale della Marina Militare e Molo San Vincenzo. Il primo ciak è stato battuto solo il 22 maggio, ma ci sono già alcune novità e anticipazioni su Mare Fuori 4.

Cosa sappiamo di Mare Fuori 4

Dopo lo straordinario successo raggiunto dalla serie nel corso della terza stagione, che infatti ha totalizzato 105 milioni di visualizzazioni su Rai Play nelle prime tre settimane d’uscita, è normale che le aspettative e la curiosità nei confronti di Mare Fuori 4 siano alle stelle. Le riprese della quarta stagione, appena cominciate, dovrebbero proseguire fino a settembre. Il primo episodio della quarta stagione dovrebbe intitolarsi Nel nome dell’amore.

Negli ultimi giorni diversi attori e attrici di Mare Fuori hanno detto o fatto intendere di essere tornati sul set tramite i propri social: è il caso di Kyshan Wilson, Ludovica Coscione, Clotilde Esposito e Clara Soccini. Anche Rosa Ricci Maria Esposito si è detta molto emozionata: «Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina. Spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io quest’anno», ha scritto l’attrice.

Quali attori ritornano in Mare Fuori 4?

Alcune settimane fa Michele Zatta, produttore di Mare Fuori, aveva invece confermato che anche Giacomo Giorgio sarebbe tornato sul set, senza però fornire ulteriori dettagli in merito. I fan si sono immediatamente scatenati: quello di Ciro Ricci, il personaggio interpretato appunto da Giorgio, sarà un ritorno reale oppure comparirà in un flashback? Ciro è infatti stato ucciso nella prima stagione da Filippo (interpretato da Nicolas Maupas) per salvare l’amico Carmine (Massimiliano Caiazzo).

Il settimanale Chi ha riportato un’indiscrezione (senza specificarne la fonte, però) secondo la quale Ciro dovrebbe tornare in carne e ossa nella quarta stagione. Insomma, il ragazzo sarebbe in realtà ancora vivo. Anche tra alcuni fan circola una teoria secondo la quale Ciro non sarebbe stato ucciso veramente nella prima stagione e, anzi, sarebbe stato lui a sparare nell’ultima scena della terza stagione. Quando è stato chiesto al regista Silvestrini se Ciro fosse morto o meno, ha risposto: «Nessuno ha mai visto il suo funerale [di Ciro, ndr]».

Anticipazioni su Mare Fuori 4

Stando alle indiscrezioni pubblicate in questi giorni, pare che Nicolas Maupas (che interpreta Filippo O’ Chiattillo) non tornerà sul set. Nella quarta stagione ci sarà invece Nicolò Galasso (che interpreta Gaetano O’ Pirucchio): il suo personaggio è morto durante la terza stagione, quindi dovrebbe comparire solo in alcuni flashback. Dovrebbe tornare sul set anche Carmen Pommella, che interpreta Nunzia, una delle guardie.