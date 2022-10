Intrighi, reali inglesi e un premio Oscar

L’ambientazione è d’effetto – siamo nella corte inglese – e in più la trama è decisamente intrigante: la protagonista della storia è infatti Mary Villiers, che crebbe il suo splendido figlio affinché potesse sedurre Re Giacomo I e diventare il suo potentissimo amante.

Se a queste premesse si aggiunge il fatto che nel cast c’è l’attrice premio Oscar Julianne Moore, non resta che ammettere che Mary & George, nuova serie Sky Original e AMC, ha tutte le carte in regola per catturare il pubblico.

Di cosa parla Mary e George

Creata da DC Moore e prodotta da Hera Pictures in associazione con Sky Studios, la serie Mary & George si basa sulla storia vera di Mary Villiers e di suo figlio George, così come è raccontata nel saggio The King’s Assassin di Benjamin Woolley.

La trama si svolge durante il regno di Re Giacomo I, vissuto tra il 1566 e il 1625. Sebbene il suo regno sia stato stabile, Re Giacomo I in Inghilterra era abbastanza impopolare per via del suo assolutismo politico e della sconsiderata gestione finanziaria.

Mary Villiers e il figlio erano di umili origini, ma hanno scalato la piramide sociale dopo che George, dotato di grande bellezza e supportato dall’astuta madre, è riuscito a entrate nelle grazie e nel letto di Re Giacomo I. Il ruolo di amante del sovrano, infatti, poteva garantire sia al giovane sia alla madre Mary influenza, potere e ricchezza senza eguali.

«L’amore per gli uomini di Re Giorgio, spesso trascurato dalla storia, la straordinaria ascesa di Maria come donna in un modo maschile e, le (moltissime) conquiste sessuali e politiche di George: questa è una storia profondamente ricca; eppure, ancora del tutto inedita sullo schermo, quella di una coppia di commoners che ha conquistato qualunque cosa si trovasse davanti a loro», ha dichiarato DC Moore, che in passato ha già messo la forma su titoli come Killing Eve e Temple.

Il cast: chi recita in Mary e George

Come detto, il ruolo di Mary è di Julianne Moore, vincitrice del premio Oscar, di un Emmy e di un BAFTA, nonché prima attrice statunitense a venire premiata ai festival del cinema di Cannes, Berlino e Venezia. «Mary Villiers fu una donna che, da sola, con le sue azioni riuscì a diventare una figura potente e influente nella Londra giacobina», ha dichiarato l’attrice. «Portarla sullo schermo è una sfida impegnativa ma esaltante».

Mentre il resto del cast non è ancora stato annunciato, si sa già che il regista principale sarà Oliver Hermanus, che è stato dietro la cinepresa recentemente per Moffie e Living, film presentato con grande successo di critica al Sundance, a Venezia, Telluride, Toronto e Londra.

Quando esce Mary e George

Le riprese di Mary & George, composta da 8 episodi, inizieranno nei primi mesi del 2023. In Italia l’uscita è prevista entro la fine dell’anno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.