Mary e George: le novità sul period drama

Ci sono nuovi dettagli su Mary & George, la nuova serie originale in arrivo su Sky e in streaming solo su NOW nel 2024. L’audace period drama ispirato a una storia vera ha come protagonisti l’attrice premio Oscar e vincitrice del premio BAFTA Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran. La serie è scritta dall’acclamato drammaturgo DC Moore (che in passato ha già messo la firma su titoli come Killing Eve e Temple) ed e basata sul saggio The King’s Assassin di Benjamin Woolley.

Abbonati a Now per vedere tutte le novità

La trama di Mary & George

Mary & George, serie della quale recentemente Sky ha diffuso le primissime foto di scena, è ispirata alla sorprendente storia vera di Mary Villiers. Mary crebbe il suo affasciante e carismatico figlio George con lo scopo di spingerlo a sedurre Re Giacomo VI di Scozia, noto anche come Giacomo I d’Inghilterra.

Diventando amante del re, George consente a sé stesso e alla madre di elevarsi dalle proprie umili origini ottenendo ricchezza, potere e una certa influenza sugli affari di stato. Il duo a un certo punto diventa addirittura la fidatissima coppia di consiglieri del sovrano.

Il "piano" funziona grazie alle numerose macchinazioni, alle cospirazioni criminali, alle corruzioni e agli scandalosi intrighi messi in atto da Mary, dotata di un notevole fiuto politico, e dal figlio. Il tutto in un contesto politico e storico delicato: l’Inghilterra è infatti minacciata dall’invasione spagnola, mentre i rivoltosi scendono in piazza per rovesciare la monarchia.

Il cast di Mary & George

Oltre agli interpreti di punta già citati, il cast di Mary & George comprende Nicola Walker (che ha già recitato in The Split e Unforgotten), Niamh Algar (The Wonder, Malpractice), Trine Dyrholm (The Legacy, Queen Of Hearts), Sean Gilder (Sherwood, Slow Horses) e Adrian Rawlins (Living, Chernobyl).

Fanno parte del cast anche Mark O’Halloran (The Miracle Club, The Virtues), Laurie Davidson (Masters of the Air, Guilty Party), Samuel Blenkin (Atlanta, The Witcher: Blood Origin), Jacob McCarthy (SAS: Rogue Heroes, The Tragedy of Macbeth), Tom Victor (Consent) e Alice Grant (Anthem at Almeida Theatre).

Infine, ci sono Amelia Gething (Emily, The Amelia Gething Complex), Mirren Mack (The Nest, The Witcher: Blood Origin), Rina Mahoney (Happy Valley, Cobra) e Simon Russell Beale (The Death of Stalin, The Outfit). Prodotta da Hera Pictures in associazione con Sky Studios, la serie ha Liza Marshall come produttrice esecutiva per Hera Pictures insieme a DC Moore e Oliver Hermanus. Sam Hoyle è produttore esecutivo per Sky Studios. Gli episodi sono diretti da Alex Winckler e Florian Cossen.

Quando esce Mary & George

Mary & George andrà in onda su Sky e sarà disponibile in streaming solo su NOW nel 2024. La data precisa non è ancora stata annunciata.

Abbonati a Now per vedere tutte le novità